Луческу перервав інтерв’ю в прямому ефірі після запитання про «Шахтар»

Тренер «Динамо» назвав чинники, які привели до перемоги «Динамо» над «гірниками»

Наставник «Динамо» Мірча Луческу не зміг стримати емоцій після запитання журналіста про «Шахтар», який його команда обіграла в 22 турі. Тренер лише сказав, що йому не легко і залишив мікст-зону.

Загалом Луческу залишився задоволений грою, в якій «Динамо» перемогло і для перемоги в чемпіонаті йому в чотирьох турах треба набрати три очки.

«Мені нелегко даються такі ігри і підготовка до них. Тому й немає емоцій, – сказав після перемоги Луческу. – Гра була рівною. Суперник добре контролював м'яч, весь час будував гру. Ми організовано діяли в обороні, закривали всі коридори, виходили на гравця, який володіє м'ячем і практично не дали «Шахтарю» створити жодного моменту.

Не було видовищної гри, і це нормально, коли вирішується дуже багато в цьому матчі. З одного боку була технічна команда з великими талантами, з іншого боку - дуже фізично потужна, організована, яка знає, що робити на полі і як захистити результат. Чемпіонат виграється за рахунок організації гри в обороні і переходу з оборони у швидкі атаки із взяттям воріт.

Тиск статусу поєдинку призвів до того, що хлопці помилялися. Було багато стресу через важливість цього матчу. Припускалися індивідуальних помилок – те, що мені не сподобалося, особливо виходи з оборони в атаку. Але результат мене порадував. Однак це не знімає важливість цієї перемоги, те, наскільки команда розумно зіграла і виконала мою установку».

«Динамо» перемогло «Шахтар» (1:0) і вже в наступному турі офіційно має оформити чемпіонство в грі з «Інгульцем».