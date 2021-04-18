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    Луческу перервав інтерв’ю в прямому ефірі після запитання про «Шахтар»

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    Мірча Луческу тактично переграв Луїша Каштру - Луческу перервав інтерв’ю в прямому ефірі після запитання про «Шахтар»
    Мірча Луческу тактично переграв Луїша Каштру
    Фото з відкритих джерел

    Тренер «Динамо» назвав чинники, які привели до перемоги «Динамо» над «гірниками»

    Наставник «Динамо» Мірча Луческу не зміг стримати емоцій після запитання журналіста про «Шахтар», який його команда обіграла в 22 турі. Тренер лише сказав, що йому не легко і залишив мікст-зону.

    Загалом Луческу залишився задоволений грою, в якій «Динамо» перемогло і для перемоги в чемпіонаті йому в чотирьох турах треба набрати три очки.

    «Мені нелегко даються такі ігри і підготовка до них. Тому й немає емоцій, – сказав після перемоги Луческу. – Гра була рівною. Суперник добре контролював м'яч, весь час будував гру. Ми організовано діяли в обороні, закривали всі коридори, виходили на гравця, який володіє м'ячем і практично не дали «Шахтарю» створити жодного моменту.

    Не було видовищної гри, і це нормально, коли вирішується дуже багато в цьому матчі. З одного боку була технічна команда з великими талантами, з іншого боку - дуже фізично потужна, організована, яка знає, що робити на полі і як захистити результат. Чемпіонат виграється за рахунок організації гри в обороні і переходу з оборони у швидкі атаки із взяттям воріт.

    Тиск статусу поєдинку призвів до того, що хлопці помилялися. Було багато стресу через важливість цього матчу. Припускалися індивідуальних помилок – те, що мені не сподобалося, особливо виходи з оборони в атаку. Але результат мене порадував. Однак це не знімає важливість цієї перемоги, те, наскільки команда розумно зіграла і виконала мою установку».

    «Динамо» перемогло «Шахтар» (1:0) і вже в наступному турі офіційно має оформити чемпіонство в грі з «Інгульцем».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Мірча Луческу
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