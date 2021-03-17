Малиновський з «Аталантою» безславно вилетів з Ліги чемпіонів

Італійський клуб поступився мадридському «Реалу» в двох матчах

З двох граючих українців в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у турнірі залишився один – Олександр Зінченко. «Аталанта» з Русланом Маліновським і в другому матчі поступилася «Реалу» і залишила турнір. Українець вийшов у стартовому складі, проте припускався помилок і частина перспективних атак була перервана саме через його невпевнені дії. «Реал», у свою чергу, певний час приглядався до суперника, діяв від оборони, а коли випала слушна нагода, він її реалізував. За іспанський клуб відзначився Карім Бензема. Але гол зробив Лука Модріч. Хорват увірвався до штрафного з правого флангу, зробив вигляд, що буде бити, а сам покотив м’яч на вільного француза. Відкрити рахунок Каріму труднощів не склало.

У другій половині зустрічі гарну нагоду забити другий гол змарнував Вінісіус, але пізніше бразилець заробив пенальті, який реалізував Серхіо Рамос. Згодом Дуван Сапата скоротив рахунок, але не надовго. Марко Асенсіо остаточно вбив інтригу за 5 хвилин до фінального свистка. Підсумок – 3:1.

В Італії «Реал» також переміг – 1:0.

В паралельному матчі «Манчестер Сіті» без проблем пройшов «Боруссію» з Менхенгладбаха, якій, як і в першому матчі, забив два сухих м’ячі.

Жеребкування чвертьфіналів відбудеться 19 березня в Ньоні о 13:00 за київським часом.