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    Володаря «Золотого м’яча» Модрича назвали співучасником у крадіжці грошей

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    Здравко Мамич назвав Луку Модріча співучасником - Володаря «Золотого м’яча» Модрича назвали співучасником у крадіжці грошей
    Здравко Мамич назвав Луку Модріча співучасником
    фото з відкритих джерел

    Колишній спортивний директор загребського «Динамо» сів за грати на 6,5 року

    Колишній спортивний директор загребського «Динамо» Здравко Мамич, засуджений до 6 років і 5 місяців тюремного ув'язнення за корупцію, назвав своїми співучасниками колишнього захисника «Ліверпуля» Деяна Ловрен і півзахисника «Реала» Луку Модріча. На даний момент Здравко знаходиться в Боснії і Герцеговині. Його брат, колишній наставник «Динамо» Зоран Мамич, отримав 4 роки і 8 місяців в'язниці.

    «Я брав гроші у «Динамо» через Модріча і Ловрена. У Луки все ще є кілька мільйонів євро на рахунку, який ми разом використовували на підставі приватного контракту. Модріч зняв ці гроші і виплатив їх членам моєї родини. Якщо брати Мамичи повинні повернути гроші, то Деян Ловрен і Лука Модріч теж повинні це зробити. Я не радію, я бажаю їм того ж, що і своїм дочкам. Я радий, що їх не вважають причетними до справи, але вони співучасники. У них є гроші з бюджету клубу. У суді вони сказали: «Так, ми підписали контракти. Ми брали гроші», - наводить слова Маміча 24sata.hr.

    Здравко Мамич і його брат були засудженні за розкрадання 17,3 мільйони доларі з бюджету клубу з 2008 року і невиплаті податків в розмірі 1,8 мільйона.

    Модрич грав за загребське «Динамо» до 2008 року, після чого перейшов у «Тоттенгем».

    Теги: гроші Лука Модріч Деян Ловрен
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