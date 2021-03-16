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    Воротар Руй Патрісіу зазнав жахливої травми в грі з «Ліверпулем»

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    Руй Патрісіу після зіткнення з Мохамедом Салахом опинився в лікарні - Воротар Руй Патрісіу зазнав жахливої травми в грі з «Ліверпулем»
    Руй Патрісіу після зіткнення з Мохамедом Салахом опинився в лікарні
    скріншот

    Футболіст отримав удар коліном у голову й опинився у лікарні

    В заключному матчі 28 туру чемпіонату Англії між «Вулвергемптоном» та «Ліверпулем» стався дуже неприємний момент для голкіпера господарів Руя Патрісіу. На 86-й хвилині він вийшов на перехоплення мяча, який контролював Мохамед Салах. Але допомагати йому прибіг капітан «вовків» Коннор Коді. Намагаючись блокувати удар нападника «червоних», захисник в'їхав коліном в голову партнеру. Матч був припинений на 14 хвилин, поки медичний персонал і лікарі швидкої допомоги надавали допомогу Патрісіу. Португалець залишив поле на ношах.

    «Руй Патрісіу при тямі. Він пам'ятає, що сталося. Оцінка позитивна - з ним все буде гаразд. Струс мозку, коли це щось настільки серйозне, завжди хвилюєшся. Це може статися в футболі. Він у надійних руках», – наводить слова тренера «Вулвергемптона Нуну Ешпіріту Санту BBC.

    «Ліверпуль» переміг - 1:0, набрав у 29 матчах 46 очок і піднявся на шосте місце в турнірній таблиці. Лідирують команди з Манчестера. У «Сіті» – 71 очко, «Юнайтед» - 57.

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      Теги: ФК Ліверпуль ФК «Вулвергемптон»
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