Воротар Руй Патрісіу зазнав жахливої травми в грі з «Ліверпулем»

Футболіст отримав удар коліном у голову й опинився у лікарні

В заключному матчі 28 туру чемпіонату Англії між «Вулвергемптоном» та «Ліверпулем» стався дуже неприємний момент для голкіпера господарів Руя Патрісіу. На 86-й хвилині він вийшов на перехоплення мяча, який контролював Мохамед Салах. Але допомагати йому прибіг капітан «вовків» Коннор Коді. Намагаючись блокувати удар нападника «червоних», захисник в'їхав коліном в голову партнеру. Матч був припинений на 14 хвилин, поки медичний персонал і лікарі швидкої допомоги надавали допомогу Патрісіу. Португалець залишив поле на ношах.

Nasty accidental clash with his own player from Rui Patricio for Wolves pic.twitter.com/pX0hInqW0X — Andy Swiffen (@andyswiffen) March 15, 2021

«Руй Патрісіу при тямі. Він пам'ятає, що сталося. Оцінка позитивна - з ним все буде гаразд. Струс мозку, коли це щось настільки серйозне, завжди хвилюєшся. Це може статися в футболі. Він у надійних руках», – наводить слова тренера «Вулвергемптона Нуну Ешпіріту Санту BBC.

«Ліверпуль» переміг - 1:0, набрав у 29 матчах 46 очок і піднявся на шосте місце в турнірній таблиці. Лідирують команди з Манчестера. У «Сіті» – 71 очко, «Юнайтед» - 57.