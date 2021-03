Воротар Руй Патрісіу зазнав жахливої травми в грі з «Ліверпулем»

В заключному матчі 28 туру чемпіонату Англії між «Вулвергемптоном» та «Ліверпулем» стався дуже неприємний момент для голкіпера господарів Руя Патрісіу. На 86-й хвилині він вийшов на перехоплення мяча, який контролював Мохамед Салах. Але допомагати йому прибіг капітан «вовків» Коннор Коді. Намагаючись блокувати удар нападника «червоних», захисник в'їхав коліном в голову партнеру. Матч був припинений на 14 хвилин, поки медичний персонал і лікарі швидкої допомоги надавали допомогу Патрісіу. Португалець залишив поле на ношах.

