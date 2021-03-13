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    Розійшлася одна з найкрасивіших пар футболу

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    Ікер Касільяс і Сара Карбонеро - Розійшлася одна з найкрасивіших пар футболу
    Ікер Касільяс і Сара Карбонеро
    фото з відкритих джерел

    Ікер Касільяс і Сара Карбонеро прожили разом 12 років

    Журналістка Сара Карбонейро, дружина колишнього воротаря «Реала» і збірної Іспанії Ікера Касільяса, на своїй сторінці в Instagram оголосила про розставання з чоловіком.

    «Ми з Ікером дуже пишаємося тією родиною, якою є протягом багатьох років. З сьогоднішнього дня наша любов піде за різними, але досить близькими шляхами. Ми продовжимо разом виконувати прекрасний борг – виховувати дітей, залишаючись відданими батьками. Це обдумане рішення, яке ми прийняли спільно. Повага, прихильність і дружба для нас не порожні слова, ми і далі будемо нести по життю ці почуття один до одного. Ця заява – єдине, що ми вимовив з даного питання, прохання далі не турбувати на цю тему», - написала Карбонейро.

    Пара зіграла весілля в 2016 році, до цього вони зустрічалися протягом семи років. У них є двоє синів – семирічний Мартін і чотирирічний Лукас

    Касільяс зараз займає пост заступника генерального директора фонду «Реала». 1 травня 2019 року він переніс серцевий напад на тренуванні, виступаючи за «Порту». Карбонеро з травня 2019 року боролася з онкологічним захворюванням.

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    Теги: ФК Реал (Мадрид) Ікер Касільяс
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