УЕФА назвав найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

Нападник «Боруссії» з Дортмунда Холанд забив Севільї два голи

Офіційний сайт УЄФА підбив підсумки голосування по вибору кращого гравця матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, які пройшли на цьому тижні.

Найкращим гравцем тижня став нападник дортмундської «Боруссії» Ерлінг Холанд. Норвезький форвард відзначився двома голами в домашній грі проти «Севільї». Не обминули увагою при визначенні, звісно, й перший матч цих команд. У «Севільї» 20-річний форвард також забив двічі.

Холанд також побив рекорд Кілліана Мбаппе за кількістю голів в Лізі чемпіонів для гравців, які не досягли 21 року. Ерлінг забив вже 20 разів, тоді як француз зупинився на позначці 19. Також йому вдалося забити в шести матчах Ліги чемпіонів поспіль (8 голів).

Впав і національний рекорд Норвегії, яки належав нинішньому тренеру «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннару Сульшеру, на рахунку якого було 19 забитих м’ячів.

За звання гравця тижня також боролися півзахисник «Порту» Сержіу Олівейра, хавбек «Ліверпуля» Фабіньо і голкіпер ПСЖ Кейлор Навас.

Матч «Боруссія» - «Севілья» відбувся 9 березня в Дортмунді і завершився внічию. На рахунку норвежця шість матчів в нинішньому розіграші турніру і 10 забитих голів.