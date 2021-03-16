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    Гвардіола розкритикував українця Зінченко за бажання виграти всі турніри

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    Тренер натякнув футбболісту, що він має думати про інше - Гвардіола розкритикував українця Зінченко за бажання виграти всі турніри
    Тренер натякнув футбболісту, що він має думати про інше
    фото з відкритих джерел

    Тренер «Манчестер Сіті вважає, що футболіст має думати про гру, а не про титули

    Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола розкритикував захисника команди Олександра Зінченка. Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, фахівець не погодився зі словами українця, який заявив про бажання виграти в нинішньому сезоні чотири трофеї. Іспанець нагадав, що це поки що не вдавалося жодній команді і навряд чи вдасться. Він також порадив Зінченко зосередитися на найближчому матчі і нагадав, що він старший і досвідченіший футболіста.

    На даний момент «Манчестер Сіті» впевнено лідирує в Англійській Прем'єр-лізі (АПЛ), а також зберігає шанси на перемогу в Кубку країни, Кубку Ліги і Лізі чемпіонів. У європейському турнірі команда виступає в 1/8 фіналу.

    У першому матчі команда Гвардіоли з рахунком 2:0 на виїзді обіграла «Боруссію» з Менхенгладбаха. Гра у відповідь пройде в Манчестері у вівторок, 16 березня.

    Зінченко, як іще пів команди, пропустили останню зустріч чемпіонату Англії проти «Фулгема». Ймовірно, тренер дав їм відпочити, аби задіяти з перших хвилин у матчі з «Боруссією».

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      Теги: УЄФА Ліга чемпіонів Олександр Зінченко
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