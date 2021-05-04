«Манчестер Сіті» здолав «Парі Сен-Жермен» і став першим фіналістом Ліги чемпіонів

Українець Зінченко розігнав гольову атаку, а дублем відзначився Марез

Під акомпанемент снігу пройшов матч-відповідь 1/2 фіналу Лігі чемпіонів між «Манчестер Сіті» і «Парі Сен-Жермен». Не зовсім футбольні погодні умови в Англії більше допомагали господарям, адже вони виграли першу гру в Парижі, а захищатися на мокрому полі завжди легше, ніж атакувати. Тим не менше, вже на старті зустрічі французи ледве не повели в рахунку. Після флангової подачі м’яч опустився на плече Олександру Зінченку і арбітр вказав на 11-метрову позначку. Українець перебував у шоці у почав вимагати передивитися відеоповтор. Він показав, що гри рукою не було і пенальті довелося відмінити.

Зінченко був дуже заведений. В кінці матчу він усе-таки отримав своє попередження, проте решту часу агресія йому допомагала. Перший гол – його заслуга. Олександр відкрився на місці лівого крайнього і віддав блискучу передачу на Де Брюйне. Кевін бив у кут, проте після рикошету м’яч опинився у Мареза, який і завершив комбінацію.

«Парі Сен-Жермен» ще до перерви двічі міг зрівнювати рахунок. У першому випадку «Манчестер Сіті» допомогла поперечина після удару Маркіньоса, а в другому м’яч прослизнув біля стійки воріт, коли пострілу завдав Ді Марія.

Нервова гра продовжилася й у другому таймі. Особливо після того, як Марез забив другий гол. Незабаром нападник «ПСЖ» Ді Марія був вилучений за неспортивну поведінку. На полі стало більше штовханини, ніж безпосередньо гри. До такої ситуації швидше пристосувався «Манчестер Сіті». Їхні атаки були гострішими, міг робити хет-трик Марез, проте для виходу в фінал містянам вистачило й двох голів – 2:0.

Інший фіналіст визначиться 5 травня в грі між «Челсі» і «Реалом». Гра в Мадриді завершилася внічию – 1:1.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 29 травня в Стамбулі.

Ліга чемпіонов УЄФА. 1/2 фіналу

«Манчестер СІтІ» – «ПСЖ» – 2:0 (первый матч – 2:1).

Голи: Марез (11, 63).

Попереджені: Еррера (22), Вератті (71), Кімпембе (87), Даніло (89) – Зінченко (72), Де Брюйне (74).

Вилучений Ді Марія (69).

«Манчестер Сіті»: Едерсон, Уокер, Діаш, Стоунз, Зінченко, Фернандіньо, Гюндоган, Де Брюйне (Жезус, 82), Б. СІлва (Стерлінг, 82), Фоден (Агуеро, 85), Марез.

«Парі Сен-Жермен»: Навас, Флоренці (Дагба, 75), Маркіньос, Кімпембе, Діалло (Баккер, 82), Паредес (Даніло, 75), Еррера (Дракслер, 62), Ді Марія, Вератті, Неймар, Ікарді (Кін, 62).