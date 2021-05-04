Моурінью повернувся в Італію і зайняв місце колишнього тренера «Шахтаря»

Жозе Моурінью за два тижні знайшов собі нову роботу

Знаменитий португальський спеціаліст з нового сезону очолить «Рому»

Не довго залишався без роботи колишній тренер «Тоттенгема» Жозе Моурінью. Буквально за два тижні після звільнення з лондонського клубу він уклав новий контракт. Наступним клубом португальця стала італійська «Рома», яка вранці оголосила колишньому тренеру «Шахтаря» Паулу Фонсеці, що в його послугах більше не зацікавлена, а по обіді призначила Моурінью.

«Клуб радий повідомити, що досягнута домовленість з Жозе Моурінью про те, що він стане нашим новим головним тренером з сезону-2021/2022», – йдеться в повідомленні «Роми» в «Інстаграмі».

Моурінью підписав контракт з «Ромою» до 30 червня 2024 року.

Примітно, що, як повідомляють італійські ЗМІ, «Рома» й Моурінью уклали угоду напередодні, 3 травня.

До «Тоттенгема» Моурінью працював в «Манчестер Юнайтед», «Челсі», «Реалі», «Інтері», «Порту», «Уніан Лейрія» і «Бенфіці».