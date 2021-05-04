Боєць UFC з шоу «Танці з зірками» Пейдж Ванзант показала пишні форми
Американська спортсменка має прізвисько «12-й калібр»
Спортсменка Пейдж Ванзант, яка виступає у змішаних єдиноборствах, опублікувала в «Інстаграмі» свіжі фотографії.
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Жінка нещодавно дебютувала в лізі кулачних боїв Bare Knuckle Fighting Championship. Американка програла співвітчизниці Брітен Харт. Бій тривав п'ять раундів по дві хвилини. Харт перемогла одноголосним рішенням суддів.
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До цього Ванзант виступала в UFC. Останній поєдинок у промоції 26-річна спортсменка провела 11 липня 2020 року на турнірі на «Бійцівському острові», де поступилася Аманді Рібас.
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Це був її останній бій за контрактом з UFC. Всього на її рахунку в змішаних єдиноборствах вісім перемог і п'ять поразок.
Пейдж пише книжки, працює моделлю, а також брала участь у шоу «Танці з зірками» в США.
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