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    Боєць UFC з шоу «Танці з зірками» Пейдж Ванзант показала пишні форми

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    В октагоні Пейдж перемагає частіше, ніж поступається - Боєць UFC з шоу «Танці з зірками» Пейдж Ванзант показала пишні форми
    В октагоні Пейдж перемагає частіше, ніж поступається
    Фото з відкритих джерел

    Американська спортсменка має прізвисько «12-й калібр»

    Спортсменка Пейдж Ванзант, яка виступає у змішаних єдиноборствах, опублікувала в «Інстаграмі» свіжі фотографії.

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    Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

    Жінка нещодавно дебютувала в лізі кулачних боїв Bare Knuckle Fighting Championship. Американка програла співвітчизниці Брітен Харт. Бій тривав п'ять раундів по дві хвилини. Харт перемогла одноголосним рішенням суддів.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

    До цього Ванзант виступала в UFC. Останній поєдинок у промоції 26-річна спортсменка провела 11 липня 2020 року на турнірі на «Бійцівському острові», де поступилася Аманді Рібас.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

    Це був її останній бій за контрактом з UFC. Всього на її рахунку в змішаних єдиноборствах вісім перемог і п'ять поразок.

    Пейдж пише книжки, працює моделлю, а також брала участь у шоу «Танці з зірками» в США.

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    Теги: MMA / UFC спортивні танці
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