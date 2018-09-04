Мартиненко та Прийма стали чемпіонами України з крос-триатлону



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Фото ФТУ

Саме Єгор і Софія перемогли на змаганнях Polissia Challenge 2018

На Волині відбувся традиційний турнір, який цьогоріч також мав статус чемпіонату України з крос-триатлону (спринт).

За звання тріумфаторів, а разом з тим чималі призові боролися понад 100 учасників, інформує офіційний сайт Федерації триатлону України.

Цього року призовий фонд Polissia Challenge 2019 склав 90 тисяч гривень.

Учасники змагань здолали загальну дистанцію 27 км (1 км плавання, 20 км вело та 6 км біг).

Усі, хто дістався фінішу, були нагороджені сертифікатом учасника та медаллю фінішера. Також спеціальними кубками були нагороджені учасник АТО Андрій Степасюк та ветеран спорту Микола Поліщук.

Результати змагань:

Чоловіки

I місце – Єгор Мартиненко

II місце – Сергій Курочкін

III місце – Сергій Костенко

Жінки

I місце – Софія Прийма

II місце – Олександра Кохан

III місце – Марина Соколова

У змаганні юніорів золоті медалі здобули Олександра Павлова та Денис Кирилович, срібло в активі Дар’ї Бережної та Івана Бута, а бронзові нагороди приміряли Марта Покотило й Артем Ульянов.