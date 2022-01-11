Футболіст збірної Туреччини і одноклубник українця Кравця загинув у ДТП

Захисник «Коньяспора» Чалик не впорався з керуванням

Футболіст турецького «Коньяспора» Ахмет Чалик загинув в автокатастрофі. Про це повідомляє Daily Sabah.

Футболіст не впорався з керуванням автомобіля на одній із трас неподалік міста Анкара. Машина Чалика вилетіла з дороги та перекинулася. Рятувальники і медики, які прибули на місце події, зафіксували факт загибелі футболіста, який у момент аварії знаходився в автомобілі один.

За «Коньяспор», нагадаємо, виступає колишній нападник «Динамо» і збірної України Артем Кравець.

Під час кар'єри футболіста Чалик встиг пограти за «Генчлербірліги», «Галатасарай» та «Коньяспор». Також на його рахунку 8 матчів та один гол за збірну Туреччини.

Цього сезону Ахмет Чалик провів за «Коньяспор» 18 матчів у внутрішньому чемпіонаті і не відзначився результативними діями.