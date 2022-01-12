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    Тренер збірної України з біатлону заразився коронавірусом. Сьогодні – старт Кубку світу

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    Олександр Кравченко пішов на самоізоляцію - Тренер збірної України з біатлону заразився коронавірусом. Сьогодні – старт Кубку світу
    Олександр Кравченко пішов на самоізоляцію
    фото з відкритих джерел

    Кравченко, а також двоє наставників, які з ним контактували, відправлені на самоізоляцію

    Перед стартом останнього перед Олімпіадою етапу Кубку світу з біатлону один з тренерів української збірної заразився коронавірусом. Про це повідомляє biathlon.com.ua.

    Тести здавали всі 750 учасників шостого етапу Кубка світу в Німеччині Рупольдингу. Позитивний результат отримав старший тренер жіночої збірної України Олександр Кравченко. Він ізольований від усіх інших членів команди до моменту складання негативного тесту. Крім того, на карантин потрапили тренери чоловічої збірної Ігор Ященко та Олексій Кравченко, які контактували з Олександром Кравченком, але тести яких не були позитивними.

    Крім того, було виявлено позитивні тести у командах Німеччини та Норвегії. Зокрема, не зможе вийти на старт переможець спринтерської гонки в Гохфільцені Йоханнес Кюн.

    Сьогодні, 12 січня, проходить перша гонка на етапі Кубку світу в Рупольдингу. Жінки біжать спринт.

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    Теги: Олімпіада біатлон Йоганнес Кюн коронавірус
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    Тренер збірної України з біатлону заразився коронавірусом. Сьогодні – старт Кубку світу