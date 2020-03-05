Епічний піар «Шахтаря» на евакуації дами з собачкою з Китаю провалився



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Літак «Шахтаря» нікуди не полетів

Літак, який нікуди не летить

Два тижні тому на всіх сайтах та каналах країни гриміла новина про те, що «Шахтар» направить свій брендований літак до Китаю, щоб повернути на батьківщину українку Анастасію Зінченко, яку не пустили на борт багатостраждального літака через її собачку. Дівчина вирішила лишитись у Китаї. Здійнявся гучний скандал, на який мусив реагувати сам президент. Верховний головнокомандувач пообіцяв врятувати українку. Але не сказав як.

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На допомогу Зеленському прийшов лідер команди донецького «Шахтаря» Андрій П’ятов, якому клубні піарники вклали фразу про те, що «Шахтар» власним коштом направить за Настею та її собачкою свій гарний брендований літак.

Гарний жест приніс багато репутаційний плюсів «Шахтарю» - написав про те й «Главком», редакція вирішила дати новину й не чекати, коли обіцянку виконають.

Але факту того так і не сталося. За пані Зінченко ніхто не прилетів. Після двох тижнів очікування вони написала у себе в Instagram гнівного коментаря, суть якого зводилася до «а де всі героїчні рятівники?».

Cкріншот українки, яку обманули президент та «Шахтар»

"1 березня офіційно ввели заборону на ввезення тварин в Україну з Китаю. Цікаво виходить, чи не так? Через 2 тижні після того, як мені подзвонив президент і пообіцяв допомогти, забрати мене з собакою, через два тижні Україна ставить заборону. І чомусь тільки Україна поставила таку заборону. Зі мною ніхто не зв'язувався, мені не дзвонили вже протягом тижня, історія лише стала гучною, і потім згасла. Ні про евакуацію нічого чути, ні про те, що нам робити далі. Україна знову дотягнула з евакуацією до такого моменту, коли на часі стоять вже нові проблеми", - заявила Анастасія.

Цікаво, що відповість на їх слова пан П’ятов?