Матч «Олександрії» в Лізі Європи під загрозою зриву
У Борисполі складні погодні умови
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Складні погодні умови заважають українській команді вилетіти до Франції
Наступний поєдинок «Олександрії» в Лізі Європи опинився під загрозою зриву. Команда не може вилетіти через складні погодні умови.
На ранок 23 жовтня «Олександрія» затрималася в аеропорту Борисполя через густий туман.
Матч групового етапу Ліги Європи «Сент-Етьєн» - «Олександрія» має відбутися 24 жовтня. Початок о 20:00.
Напередодні юнацька команда «Динамо» U-19 вилетіла на матч Юнацької ліги УЄФА з тригодинною затримкою.
Из-за сильного тумана в аэропорту "Борисполь" наш рейс задерживается pic.twitter.com/7ShxK4YEGS— ФК ”Александрия” (@FCO1948) October 23, 2019