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    Матч «Олександрії» в Лізі Європи під загрозою зриву

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    У Борисполі складні погодні умови - Матч «Олександрії» в Лізі Європи під загрозою зриву
    У Борисполі складні погодні умови
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    Складні погодні умови заважають українській команді вилетіти до Франції

    Наступний поєдинок «Олександрії» в Лізі Європи опинився під загрозою зриву. Команда не може вилетіти через складні погодні умови.

    На ранок 23 жовтня «Олександрія» затрималася в аеропорту Борисполя через густий туман.

    Матч групового етапу Ліги Європи «Сент-Етьєн» - «Олександрія» має відбутися 24 жовтня. Початок о 20:00.

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    Напередодні юнацька команда «Динамо» U-19 вилетіла на матч Юнацької ліги УЄФА з тригодинною затримкою.

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