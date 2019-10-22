Екс-гравець московського «Спартака»: В Донецьку і Києві нас закидували цеглою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валерій шмаров полюбляв забивати у ворота киян ФК «Спартак»

Валерій Шмаров згадав, як нелюбо йому їздилося в Україну

Колишній нападник московського футбольного клубу «Спартак» Валерій Шмаров розповів про протистояння червоно-білих з українськими клубами в останні роки існування СССР.

«Може, щось образливе вболівальники і кричали, але хіба розчуєш, коли на трибунах 60-70 тисяч? Гул такий стояв, що підказок на полі розібрати було неможливо. Цеглою, бувало, закидали: в Донецьку – автобус, у Києві – потяг. Тільки від'їхали від перону, поїзд ще хід набрати не встиг, як почали кидати каміння. У Донецьку скло в автобусі побили на виїзді зі стадіону. На щастя, без жертв.

Мене ще з ЦСКА звали до Києва і Дніпра, але я відразу відмовився. Начувся про знамениті київські «навантаження», - розповів Шмаров «Чемпіонату».