Матч «Шахтар» – «Динамо» на прохання киян перенесли на вересень

Гра за Суперкубок не відбудеться в призначений на липень термін не відбудеться

Зустріч за Суперкубок між «Шахтарем» та «Динамо» перенесена на осінь. Як повідомляє Українська Прем’єр-Ліга, у ній задовольнили клопотання киян, яке підтримали «гірники». Рішення було прийнято, врахувавши навантаження, яке випало на гравців обох клубів на чемпіонаті Європи з футболу та стислі терміни на їхнє відновлення.

Матч, який мав відбутися 24 липня на НСК «Олімпійський», перенесено на 22 вересня 2021 року. Час та місце проведення залишаються без змін.

Всі квитки, які були придбані на матч, будуть дійсними.

Регулярно на Євро-2020 грали Георгій Бущан, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Сергій Сидорчук і Тарас Степаненко.

Тим часок виник скандал під час зустрічі збірної в аеропорту «Бориспіль». Прапори, з якими зустрічали футболістів, були скинуті в купу.