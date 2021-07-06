Лідер збірної України переніс операцію в Італії

Руслану Малиновському вирізали грижу живота

Руслана Маліновського в Італії було успішно прооперовано на грижі живота. Вона його турбувала з минулого року і заважала грати в повну силу.

Нагадаємо, саме через неї він не зміг взяти участь у чвертьфінальному матчі Євро-2020 України проти Англії. Професор, який проводив операцію, раніше робив її одноклубнику Маліновського по Аталанті - Маріо Пашалічу.

За попередніми даними, реабілітаційний період триватиме 45 днів. А це значить, що українець пропустить стартові тури Серії А, де новий сезон в якій розпочнеться 13 серпня.

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