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    «Шахтар» відпустив збірника у європейський клуб

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    Давид Хочолава гратиме в Данії - «Шахтар» відпустив збірника у європейський клуб
    Давид Хочолава гратиме в Данії
    Фото: ФК Шахтар

    Хочолава виступатиме за данський «Копенгаген»

    Віце-чемпіон України донецький «Шахтар» вирішив відпустити захисника збірної Грузії Давида Хочолаву. Футболіст продовжить кар’єру в данському «Копенгагені». Про це повідомляє прес-служба «гірників».

    Деталі трансферу 28-річного центрбека не розголошуються. Раніше була інформація що за трансфер «Копенгаген» заплатить «Шахтарю» 2 мільйони євро. При цьому ще 2 мільйони "Гірники" зможуть отримати у якості бонусних виплат.

    Із данським клубом Хочолава уклав контракт на чотири роки. Стільки ж сезонів він виступав у складі «Шахтаря».

    Давид Хочолава прийшов у «Шахтар» вільним агентом 2017 року з одеського «Чорноморця».

    Загалом у складі донеччан Хочолава провів 83 матчі в усіх турнірах.

    В останньому сезоні він зіграв за «гірників» у 12 матчах, сім з яких – у чемпіонаті України.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    «Шахтар» відпустив збірника у європейський клуб