«Шахтар» відпустив збірника у європейський клуб
Хочолава виступатиме за данський «Копенгаген»
Віце-чемпіон України донецький «Шахтар» вирішив відпустити захисника збірної Грузії Давида Хочолаву. Футболіст продовжить кар’єру в данському «Копенгагені». Про це повідомляє прес-служба «гірників».
Деталі трансферу 28-річного центрбека не розголошуються. Раніше була інформація що за трансфер «Копенгаген» заплатить «Шахтарю» 2 мільйони євро. При цьому ще 2 мільйони "Гірники" зможуть отримати у якості бонусних виплат.
Із данським клубом Хочолава уклав контракт на чотири роки. Стільки ж сезонів він виступав у складі «Шахтаря».
Давид Хочолава прийшов у «Шахтар» вільним агентом 2017 року з одеського «Чорноморця».
Загалом у складі донеччан Хочолава провів 83 матчі в усіх турнірах.
В останньому сезоні він зіграв за «гірників» у 12 матчах, сім з яких – у чемпіонаті України.
Читайте також: