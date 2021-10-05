Матч відбору чемпіонату світу Україна – Боснія і Герцеговина можуть перенести до Києва

Гра має відбутися у Львові, проте столиця Галичини на порозі входження до червоної зони карантину

Відбірний матч чемпіонату світу 2022 року між збірними України та Боснії і Герцеговини, який заплановано на 12 жовтня, може бути перенесений зі Львова до Києва. Про це повідомляє sport.ua.

За інформацією Динамо Київ Inside, Українська асоціація футболу вже отримала попередню інформацію від Міністерства охорони здоров’я про можливе входження з наступного тижня Львівської області у червону карантинну зону. Якщо таке трапиться, то гру з «Арени Львів» перенесуть до Києва.

Мер Львова Андрій Садовий на брифінгу 4 жовтня відзначив: «Ми не втечемо від червоної зони, фактично ми вже плавно в неї входимо. І, думаю, за кілька днів будемо приймати досить жорсткі обмеження для міста. Адже є зростання захворюваності: це стосується і позитивних ПЛР-тестів, і завантаженості у наших лікарнях».

Збірна України розпочала підготовчий збір до матчів з Фінляндією та Боснією і Герцеговиною, які відбудуться, відповідно, 9-го та 12-го жовтня.

У цих іграх не допоможуть команді воротар Денис Бойко, захисник Віталій Миколенко і півзахисник Віталій Буяльський.