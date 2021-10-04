В «Динамо» назвали найкращого гравця вересня
Лідером в опитуванні вболівальників став півзахисник Шапаренко
Найкращим гравцем київського «Динамо» у вересні став півзахисник Микола Шапаренко. Так вирішили вболівальники, які віддали за футболіста найбільшу кількість голосів. Як повідомляє пресслужба «біло-синіх», за Миколу, який сьогодні святкує 23-річчя, віддали перевагу 39% опитаних. У перший місяць осені Микола забив один гол і віддав дві результативні передачі.
Топ-5 гравців «Динамо» в вересні на думку уболівальників:
1. Шапаренко – 39%
2. Буяльський – 20%
3. Гармаш – 19%
4. Циганков – 18%
5. Миколенко – 4%
Найкращим гравцем «Динамо» в серпні був названий Віталій Буяльський.
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