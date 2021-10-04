В «Динамо» назвали найкращого гравця вересня

Лідером в опитуванні вболівальників став півзахисник Шапаренко

Найкращим гравцем київського «Динамо» у вересні став півзахисник Микола Шапаренко. Так вирішили вболівальники, які віддали за футболіста найбільшу кількість голосів. Як повідомляє пресслужба «біло-синіх», за Миколу, який сьогодні святкує 23-річчя, віддали перевагу 39% опитаних. У перший місяць осені Микола забив один гол і віддав дві результативні передачі.

Топ-5 гравців «Динамо» в вересні на думку уболівальників:

1. Шапаренко – 39%

2. Буяльський – 20%

3. Гармаш – 19%

4. Циганков – 18%

5. Миколенко – 4%

Найкращим гравцем «Динамо» в серпні був названий Віталій Буяльський.