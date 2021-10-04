  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    В «Динамо» назвали найкращого гравця вересня

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Микола Шапаренко підкорив серця вболівальників - В «Динамо» назвали найкращого гравця вересня
    Микола Шапаренко підкорив серця вболівальників
    Фото з відкритих джерел

    Лідером в опитуванні вболівальників став півзахисник Шапаренко

    Найкращим гравцем київського «Динамо» у вересні став півзахисник Микола Шапаренко. Так вирішили вболівальники, які віддали за футболіста найбільшу кількість голосів. Як повідомляє пресслужба «біло-синіх», за Миколу, який сьогодні святкує 23-річчя, віддали перевагу 39% опитаних. У перший місяць осені Микола забив один гол і віддав дві результативні передачі.

    Топ-5 гравців «Динамо» в вересні на думку уболівальників:

    1. Шапаренко – 39%

    2. Буяльський – 20%

    3. Гармаш – 19%

    4. Циганков – 18%

    5. Миколенко – 4%

    Найкращим гравцем «Динамо» в серпні був названий Віталій Буяльський.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В «Динамо» назвали найкращого гравця вересня