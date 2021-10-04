Збірна України втратила ще двох гравців перед матчами відбору чемпіонату світу

Тренер Олександр Петраков не зможе розраховувати на Миколенка та Бойка

У скрутному становищі опинився в.о. головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков. Через травми в найближчих матчах проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини (9 і 12 жовтня відповідно) не зможуть взяти участь кілька провідних футболістів. Як розповів на пресконференції наставник, до Зінченка та Буяльського, які не зможуть допомогти команді через ушкодження, приєдналися ще й захисник Миколенко з воротарем Бойком.

«Дуже шкода, що вибув Віталій Миколенко. Його обстежили, привідний м'яз. Віталій Буяльський, у нього теж надрив м'яза, два тижні. Дениса Бойка не буде через сімейні обставини. І не можу сказати про Ігоря Харатіна і Андрія Ярмоленка, вони ще їдуть, – сказав Петраков. – З Зінченком я говорив, він вибачається, засмучений, що не може допомогти збірній. Він приступить до роботи тільки 8 – 10 жовтня. Він сам винен у цьому, зазнав травми в матчі з «РБ Лейпциг», але у нього такий характер, що він не може просити заміну. Але якщо всі, хто є зараз в моєму розпорядженні, будуть здорові, то довикликати нікого вже не буду».

Збірній України, аби потрапити до плей-оф чемпіонату світу, труба вигравати в найближчих матчах – у Фінляндії та двічі в Боснії й Герцеговині.