  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Збірна України втратила ще двох гравців перед матчами відбору чемпіонату світу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олександр Петраков впевнений у своїй команді - Збірна України втратила ще двох гравців перед матчами відбору чемпіонату світу
    Олександр Петраков впевнений у своїй команді
    Фото: УАФ

    Тренер Олександр Петраков не зможе розраховувати на Миколенка та Бойка

    У скрутному становищі опинився в.о. головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков. Через травми в найближчих матчах проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини (9 і 12 жовтня відповідно) не зможуть взяти участь кілька провідних футболістів. Як розповів на пресконференції наставник, до Зінченка та Буяльського, які не зможуть допомогти команді через ушкодження, приєдналися ще й захисник Миколенко з воротарем Бойком.

    «Дуже шкода, що вибув Віталій Миколенко. Його обстежили, привідний м'яз. Віталій Буяльський, у нього теж надрив м'яза, два тижні. Дениса Бойка не буде через сімейні обставини. І не можу сказати про Ігоря Харатіна і Андрія Ярмоленка, вони ще їдуть, – сказав Петраков. – З Зінченком я говорив, він вибачається, засмучений, що не може допомогти збірній. Він приступить до роботи тільки 8 – 10 жовтня. Він сам винен у цьому, зазнав травми в матчі з «РБ Лейпциг», але у нього такий характер, що він не може просити заміну. Але якщо всі, хто є зараз в моєму розпорядженні, будуть здорові, то довикликати нікого вже не буду».

    Збірній України, аби потрапити до плей-оф чемпіонату світу, труба вигравати в найближчих матчах – у Фінляндії та двічі в Боснії й Герцеговині.

    9_13

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Збірна України втратила ще двох гравців перед матчами відбору чемпіонату світу