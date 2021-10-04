Національна збірна з футболу розпочала збір. Є один новачок
Артем Шабанов повернувся в збірну України
Олександр Петраков довикликав захисника «Динамо» Артема Шабанова
Четвертого жовтня збірна України з футболу розпочала підготовку до відбірних матчів чемпіонату світу проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини. Виконувач обов'язків головного тренера національної команди Олександр Петраков викликав на тренувальний збір захисника київського «Динамо» Артема Шабанова.
Склад збірної України на матчі відбору на чемпіонат світу-2022.
Воротарі: Андрій Пятов («Шахтар» Донецьк), Денис Бойко, Георгій Бущан (обидва – «Динамо» Київ), Дмитро Різник («Ворскла» Полтава).
Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі – «Шахтар» Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Артем Шабанов (усі – «Динамо» Київ), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія).
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі – «Динамо» Київ), Тарас Степаненко («Шахтар» Донецьк), Сергій Булеца («Зоря» Луганськ), Олександр Піхальонок («Дніпро-1» Дніпро), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина), Ігор Харатін («Легія», Польща).
Нападники: Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Артем Довбик («Дніпро-1» Дніпро), Данило Сікан («Шахтар» Донецьк).
Резервний список: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва – «Шахтар» Донецьк), Богдан Михайліченко («Андерлехт», Бельгія), Владислав Кочергін («Зоря» Луганськ), Владислав Калітвінцев («Десна» Чернігів).
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