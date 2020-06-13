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    Матч за місце в Лізі чемпіонів між «Зорею» і «Динамо» перервали через зливу

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    Злива з градом притримали луганську і київську команду в роздягальнях - Матч за місце в Лізі чемпіонів між «Зорею» і «Динамо» перервали через зливу
    Злива з градом притримали луганську і київську команду в роздягальнях
    Фото - UA-Футбол

    У Запоріжжі виникла практично півгодинна пауза

    Сьогодні, 13 червня, у Запоріжжі відбувається один із ключових поєдинків української Прем’єр-ліги сезону-2019/2020.

    На «Славутич-Арені» в рамках 26-го туру зустрічаються головні претенденти на друге місце в Лізі чемпіонів – луганська «Зоря» і київське «Динамо». Перед цим матчем команди мали рівну кількість очок – по 49.

    Перша половина завершилася нульовою нічиєю, хоча ближчими до успіху були луганці. Проте в епізоді, коли з близької відстані головою бив Артем Громов, «Динамо» врятував воротар Георгій Бущан.

    У цей час команди мали б догравати другий тайм. Однак матч був затриманий на півгодини, через зливу з градом, яка розпочалася у Запоріжжі в той час, коли команди були в роздягальнях. Як наслідок , дочекавшись, поки стихія втихомириться, працівники стадіону зробили все можливе, щоб на газоні бодай не було калабань.

    О 18:29 рефері Микола Балакін вирішив розпочати другий тайм.  

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга ФК «Зоря» Георгій Бущан Артем Громов Микола Балакін
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