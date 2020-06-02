У львівських «Карпатах» - 13 випадків інфікування коронавірусом



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Новий президент «Карпат» Олег Смалійчук анонсував непопулярні реформи... Фото - UA-Футбол

Семеро заражених – гравці першої команди

Інформація про трьох заражених футболістів і одного члена персоналу клубу «Карпати» (Львів виявилася надто оптимістичною.

Повторне тестування виявило в команді відразу 13 випадків інфікації Covid-19. Це лише серед футболістів. Семеро заражених є представниками першої команди.

При цьому, за інформацією з джерел у клубі «Карпати» інфікованих може бути ще більше.

Раніше повідомлялося, що тести на коронавірус, який виявили у трьох гравців львівських «Карпат» та персоналу клубу, проводилися в неакредитованій лабораторії.

Відповідно, рішення про скасування матчу 24-го туру української Прем’єр-ліги «Карпати» – «Маріуполь» могло бути ухвалене на підставі неофіційних даних. Дирекція Ліги мала ухвалювати рішення щодо долі матчу після того, як будуть відомі результати повторного тестування.

При цьому новоспечений президент львівського клубу Олег Смалійчук відповів тим, хто сумнівався у правдивості інформації з табору «Карпат», різко: «Ми згідні на технічну поразку. Ми закликаємо не зупиняти чемпіонат. Ми творили нашу історію тільки на футбольних полях. Хочу нагадати авторам теорій змов, любителям порпатися в брудних трусах і договірняків в кабінетах: Ми – «Карпати». Ви – гі*но! Ми нікому не дозволимо паплюжити імідж нашого клубу».