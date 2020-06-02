Кількість хворих на коронавірус у львівських «Карпатах» сягнула 26-ти



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Львівські «Карпати» вочевидь цього чемпіонату вже не завершать Фото - ФК «Карпати»

За новими даними, футболістів у тій когорті – 11

Кількість хворих на коронавірус у команді львівських «Карпат» зросла до 26-ти.

Про це сповіщає відомий футбольний оглядач Олег Ящук. За його даними, серед хворих – 11 футболістів. Решта 15 – тренери і персонал клубу.

Раніше повідомлялося, що серед хворих 13 – саме футболісти.

У неділю стало відомо, що першими інфікованими в «Карпатах» стали оборонці Андро Ґіорґадзе і Владислав Дубинчак, а також один із воротарів команди.

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Недільний матч львів’ян у рамках 24-го туру української Прем’єр-ліги проти «Маріуполя» перенесено на невизначений строк. Тепер невідомо, чи дограватиме львівська команда чемпіонат взагалі.