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    Кількість хворих на коронавірус у львівських «Карпатах» сягнула 26-ти

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    Львівські&nbsp;&laquo;Карпати&raquo; вочевидь цього чемпіонату вже не завершать - Кількість хворих на коронавірус у львівських «Карпатах» сягнула 26-ти
    Львівські «Карпати» вочевидь цього чемпіонату вже не завершать
    Фото - ФК «Карпати»

    За новими даними, футболістів у тій когорті – 11

    Кількість хворих на коронавірус у команді львівських «Карпат» зросла до 26-ти.

    Про це сповіщає відомий футбольний оглядач Олег Ящук. За його даними, серед хворих – 11 футболістів. Решта 15 – тренери і персонал клубу.

    Раніше повідомлялося, що серед хворих 13 – саме футболісти.

    У неділю стало відомо, що першими інфікованими в «Карпатах» стали оборонці Андро Ґіорґадзе і Владислав Дубинчак, а також один із воротарів команди.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      24340
    • Хворіють
      13535
    • Одужали
      10078
    • Померли
      727

    Недільний матч львів’ян у рамках 24-го туру української Прем’єр-ліги проти «Маріуполя» перенесено на невизначений строк. Тепер невідомо, чи дограватиме львівська команда чемпіонат взагалі.

     Читайте також: Футболіст львівських «Карпат» підтвердив, що у нього коронавірус
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Карпати Владислав Дубинчак Андро Ґіорґадзе коронавірус
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