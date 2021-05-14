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    Мати тенісної зірки з Росії звинуватили в побитті дитини

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    Мати тенісної зірки з Росії звинуватили в побитті дитини
    Фото з відкритих джерел

    Марина Мар'єнко працювала з Курніковою та Рубльовим

    Російська тенісистка Олена Малих звинуватила свою наставницю Марину Мар'єнко в побитті на тренуванні.

    Інцидент стався 12 травня в спортивному комплексі «Локомотив» у Москві. Спортсменка заявила, що жінка-тренер кілька разів ударила її тенісною ракеткою. Після цього вона відібрала дорогу екіпіровку і телефон. Загальна вартість відібраних речей становить близько тисячі доларів. 18-річна тенісистка зазначила, що останнім часом наставниця систематично знущалася над нею.

    «Мене принижували протягом довгого часу, в останні тижні це загострилося. В останній день тренер покривала мене матом і принижувала, потім підійшла і вдарила мене ракеткою кілька разів. Вона почала витягати з моєї сумки речі, ракетки, забрала телефон і не віддавала все це, мені довелося піти без речей», – наводить слова Олени НТВ.

    55-річна Марина Мар'єнко є заслуженим тренером Росії і працює з Малих 9 років. Олена грає в турнірах категорії до 19 років. Мар'єнко – мама російського тенісиста Андрія Рубльова. Раніше працювала з Ганною Курніковою.

    Малих написала заяву в поліцію. Зараз проводиться перевірка.

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    Теги: теніс Анна Курнікова
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