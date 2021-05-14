За справу футбольної Суперліги проти УЄФА взявся Європейський суд

Конфлікт між кервним футбольним органом і засновниками нового турніру вийшов на новий рівень

Поки УЄФА погрожує «Барселоні», «Реалу» та «Ювентусу» дискваліфікацією за невихід з числа засновників Суперліги, справа про монопольне становище Футбольного союзу просувається в іншому направленні. Як повідомляє AFP, днями Європейський суд має вирішити, чи зловживає УЄФА своїм домінуючим становищем, виступаючи проти проекту нового турніру.

Питання про ймовірне монопольне становище УЄФА передали до Європейського суду з Іспанії. Відповідно до переданого документу, комерційний суд Мадрида запросив інформацію про те, чи порушили ФІФА і УЄФА статті 101 і 102 договору про функціонування Європейського Союзу (TFEU), що забороняють монополії. Суддя також запитав Європейський суд, чи порушили УЄФА і ФІФА статтю, яка забороняє «будь-яке зловживання одним або декількома підприємствами домінуючим положенням на внутрішньому ринку».

Іспанський суд зазначив, що протидія закритій лізі перешкоджає «потенційній ринковій конкуренції» і обмежує «вибір споживачів».

В якості запобіжного заходу суддя з Іспанії заборонив УЄФА застосовувати санкції проти клубів, що беруть участь в Європейській Суперлізі, а також перешкодити підготовці і створенню останньої, до винесення рішення по суті.

Що таке Суперліга і чого УЄФА проти, читайте тут.