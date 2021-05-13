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    Онука українського емігранта зіпсувала ювілейний матч легендарній Вільямс

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    Надя Подорошка сенсаційно переграла Серену Вільямс - Онука українського емігранта зіпсувала ювілейний матч легендарній Вільямс
    Надя Подорошка сенсаційно переграла Серену Вільямс
    Фото з відкритих джерел

    Раніше Надя Подорошка не пустила в півфінал «Ролан Гаррос» Еліну Світоліну

    На Відкритому чемпіонаті Італії сталася чергова сенсація. Слідом за другою ракеткою світу Наомі Осакою, яка припинила боротьбу в першому колі, турнір залишає найтитулованіша тенісистка сучасності Серена Вільямс. Для американки це був ювілейний 1000-й матч у кар’єрі і вона його програла 44-й ракетці світу аргентинці Наді Подорошці – 6:7 (6), 5:7. Цікаво, що 24-річна спортсменка носить прізвище дідуся-українця.

    Ця перемога стала третьою для Подорожки над суперницями з провідної десятки. Раніше вона брала гору над чешкою Петрою Квітовою, а 2020 року у чвертьфіналі здолала першу ракетку України Еліне Світоліну. Сама Еліна в 1/16 фіналу турніру в Римі не без проблем здолала опір американки Аманди Анісімової.

    39-річна Серена Вільямс досі продовжує кар’єру через бажання зрівнятися зі знаменитою Маргарет Корт, котра 24 рази перемагала на турнірах «Великого шлема». У Вільямс – 23 титули.

    Найближчий мейджор, «Ролан Гарос», розпочнеться в Парижі 30 травня.

    Тим часом, український танок у воді потягнув на історичне «золото» чемпіонату Європи

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    Теги: теніс Еліна Світоліна Серена Вільямс
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