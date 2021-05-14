Бій Джошуа з Ф’юрі призначили за тиждень після Олімпіади. Для нього будують нову арену

Об’єднавчий боксерський поєдинок у суперважкій вазі відбудеться 14 серпня в Саудівській Аравії

Промоутери чемпіона світу за версіями WBA/IBF/WBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО), відповідно, Едді Хірн і Боб Арум підтвердили, що поєдинок важковаговиків пройде 14 серпня – за тиждень після Олімпійських ігор в Токіо. Він пройде в Саудівській Аравії.

За словами Хірна, за організацією поєдинку стоїть принц Саудівської Аравії, тому хвилюватися про можливий зрив бою не варто. «Спонсори ті ж самі, з якими ми працювали під час реваншу Джошуа з Енді Руїсом, – уточнив промоутер. – Ми вже на тій стадії, коли народ просто почав втомлюватися. Контракт готовий ще з минулої п'ятниці. Зараз ми доповнюємо деталями».

«Поєдинок відбудеться на спеціально сконструйованому «новому стадіоні, можливо, критому, – уточнив Хірн в коментарі Sky Sports. – О 23:00 в серпні там буде близько 23 °С. Вони хочуть зробити щось дуже, дуже особливе, таке, що вразить світ. Тільки під цей бій. Минулого разу вони звели стадіон під бій з Руїсом всього за сім тижнів, і він прийняв 18 000 глядачів. На цей раз буде щось схоже».

Тим часом претендент на бій з Джошуа Олександр Усик знайшов собі нового суперника.