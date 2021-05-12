Світоліна з боями пробилася в друге коло відкритого чемпіонату Італії

Українка в трьох сетах здолала опір американки російського походження Анісімової

Вже в першому колі великого тенісного турніру в Римі Еліні Світоліній довелося демонструвати свій характер. Українку вибили з ТОП-5 рейтингу, тож їй, аби туди повернутися, треба кров з носа набирати очки. Тим більше, що корти Рима їй для цього підходять, як ніде.

Еліна розпочала змагання з 1/16 фіналу, і обіграла суперницю, Аманду Анісімову з США за 1 годину і 40 хвилин. У першому сеті 26-річна одеситка впевнено повела в рахунку, виграла два гейми, але віддала суперниці шість розіграшів поспіль. Добре, що вчасно зібралася і виграла два наступні сети – 2:6, 6:3, 6:4.

Cвітоліна вже заробила на турнірі €16 935 і 120 рейтингових очок. Путівку до чвертьфіналу змагань українка оскаржить в протистоянні з іспанкою Гарбіньє Мугурусою, котра у важкій боротьбі перемогла Бернарду Перу з США – 2:6, 6:0, 7:5.

Еліна Світоліна восьмий рік поспіль приїздить на турнір до Рима. У 2017-му і 2018-му українка ставала чемпіонкою змагань. Минулого року Еліна дійшла в Римі до чвертьфіналу.