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    Світоліна яскраво й потужно пройшла в чвертьфінал турніру в Римі (відео)

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    Еліна Світоліна зіграє в чвертьтфіналі - Світоліна яскраво й потужно пройшла в чвертьфінал турніру в Римі (відео)
    Еліна Світоліна зіграє в чвертьтфіналі
    Фото з відкритих джерел

    Українка в 1/8 фіналу здолала іспанську тенісистку Гарбіньє Мугурусу

    На Відкритому чемпіонаті Італії з призовим фондом $1 835 490 п’ята сіяна на турнірі Еліна Світоліна пройшла третє коло змагань. В 1/8 фіналу українка здолала дуже незручну для себе в іграх на ґрунті іспанку Гарбіньє Мугурусу.

    Еліні знадобилося всього 80 хвилин, аби змусити суперницю капітулювати. В статистиці особистих зустрічей українка повела з рахунком 7:5. На рахунку Світоліної в цій зустрічі було 7 брейків. Також вона програла чотири свої подачі. Підсумок – 6-4, 6-2.

    У чвертьфіналі Еліна зіграє з 15-ю сіяною полькою Ігою Швентек. Минулого року суперниця Світоліної виграла «Ролан Гаррос».

    Для дівчат це буде перша особиста зустріч.


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    Теги: теніс Еліна Світоліна
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