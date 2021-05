Світоліна яскраво й потужно пройшла в чвертьфінал турніру в Римі (відео)

На Відкритому чемпіонаті Італії з призовим фондом $1 835 490 п’ята сіяна на турнірі Еліна Світоліна пройшла третє коло змагань. В 1/8 фіналу українка здолала дуже незручну для себе в іграх на ґрунті іспанку Гарбіньє Мугурусу.

Еліні знадобилося всього 80 хвилин, аби змусити суперницю капітулювати. В статистиці особистих зустрічей українка повела з рахунком 7:5. На рахунку Світоліної в цій зустрічі було 7 брейків. Також вона програла чотири свої подачі. Підсумок – 6-4, 6-2.

Two-time champion @ElinaSvitolina secures the last spot in the @InteBNLdItalia quarterfinals with a stunning performance over Muguruza!#IBI21 pic.twitter.com/Ro3D8wk7qN