Медальний залік Олімпіади після змагань 26 липня

В третій день Ігор Україна залишилася без нагород

Збірна України залишилася без нагород і опустилася на 42 місце

Українська команда у третій медальний день Ігор у Токіо залишилася без нагород. Несподівано вже в першому раунді змагань припинила боротьбу фехтувальниця Ольга Харлан. Сьоме місце у фіналі зайняла чоловіча команда гімнастів, а п’ятою стала 20-річна Каміла Конотоп у змаганнях важкоатлеток.

Сподіватимемося, ситуація зміниться на краще 27 липня (розклад змагань за участю українців).

У медальному заліку на перше місце вийшла збірна Японії. Команда Китаю опустилася аж на третє місце. Її обійшли американці.