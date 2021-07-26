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    Медальний залік Олімпіади після змагань 26 липня

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    В третій день Ігор Україна залишилася без нагород - Медальний залік Олімпіади після змагань 26 липня
    В третій день Ігор Україна залишилася без нагород
    Фото з відкритих джерел

    Збірна України залишилася без нагород і опустилася на 42 місце

    Українська команда у третій медальний день Ігор у Токіо залишилася без нагород. Несподівано вже в першому раунді змагань припинила боротьбу фехтувальниця Ольга Харлан. Сьоме місце у фіналі зайняла чоловіча команда гімнастів, а п’ятою стала 20-річна Каміла Конотоп у змаганнях важкоатлеток.

    Сподіватимемося, ситуація зміниться на краще 27 липня (розклад змагань за участю українців).

    У медальному заліку на перше місце вийшла збірна Японії. Команда Китаю опустилася аж на третє місце. Її обійшли американці.

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    Теги: Олімпіада Ольга Харлан
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    Медальний залік Олімпіади після змагань 26 липня