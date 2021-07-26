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    Українську спортсменку відсторонили від змагань Олімпіади

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    Юлію Єлістратову зняли зі змагань за день до стартів на Олімпіаді - Українську спортсменку відсторонили від змагань Олімпіади
    Юлію Єлістратову зняли зі змагань за день до стартів на Олімпіаді
    Фото з відкритих джерел

    Єлістратова могла поборотися за нагороду в триатлоні

    Триатлоністка Юлія Єлистратова не зможе стартувати на Олімпіаді в Токіо. Як повідомляє сайт НОКу, спортсменку тимчасово відсторонили від участі в змаганнях.

    Заборона пов’язана з розслідуванням, яке проводить Всесвітня агенція з тестування. Згідно визначених процедур до завершення розгляду справи будь-яка інформація є конфіденційною.

    Юлія Єлістратова мала виступити на четвертих у кар'єрі Олімпійських Іграх у вівторок, 27 липня.

    Спортсменку, за інформацією «Суспільне: спорт», підозрюють у справі вживання препарату еритропоетіну – речовини, яка поліпшує доставку кисню до м'язів і впливає на їхню витривалість.

    Позитивну допінг-пробу світова федерація триатлону взяла у Єлістратової під час виступів 5 червня на кубку з триатлону, що проводився в Україні. 24 липня організація дізналася про позитивний результат допінг-проби українки, зроблений акредитованою лабораторією WADA у Польщі.

    Єлістратова має право запросити аналіз зразка «Б» допінг-проби та оскаржити рішення щодо відсторонення у Спортивному арбітражному суді. До того ж часу вона не має права змагатися.

    Єлістратова – не перша українська спортсменка, яку відсторонили перед Олімпіадою. Перед початком Ігор у Токіо відсторонення отримав важкоатлет Дмитро Чумак. А гімнаста Олега Верняєва дискваліфікували на чотири роки через вживання допінгу.

    Сьогодні старт триатлону на Олімпіаді ледве не завершився трагедією.

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    Теги: Олімпіада Юлія Єлістратова
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    Українську спортсменку відсторонили від змагань Олімпіади