Українську спортсменку відсторонили від змагань Олімпіади
Єлістратова могла поборотися за нагороду в триатлоні
Триатлоністка Юлія Єлистратова не зможе стартувати на Олімпіаді в Токіо. Як повідомляє сайт НОКу, спортсменку тимчасово відсторонили від участі в змаганнях.
Заборона пов’язана з розслідуванням, яке проводить Всесвітня агенція з тестування. Згідно визначених процедур до завершення розгляду справи будь-яка інформація є конфіденційною.
Юлія Єлістратова мала виступити на четвертих у кар'єрі Олімпійських Іграх у вівторок, 27 липня.
Спортсменку, за інформацією «Суспільне: спорт», підозрюють у справі вживання препарату еритропоетіну – речовини, яка поліпшує доставку кисню до м'язів і впливає на їхню витривалість.
Позитивну допінг-пробу світова федерація триатлону взяла у Єлістратової під час виступів 5 червня на кубку з триатлону, що проводився в Україні. 24 липня організація дізналася про позитивний результат допінг-проби українки, зроблений акредитованою лабораторією WADA у Польщі.
Єлістратова має право запросити аналіз зразка «Б» допінг-проби та оскаржити рішення щодо відсторонення у Спортивному арбітражному суді. До того ж часу вона не має права змагатися.
Єлістратова – не перша українська спортсменка, яку відсторонили перед Олімпіадою. Перед початком Ігор у Токіо відсторонення отримав важкоатлет Дмитро Чумак. А гімнаста Олега Верняєва дискваліфікували на чотири роки через вживання допінгу.
Сьогодні старт триатлону на Олімпіаді ледве не завершився трагедією.
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