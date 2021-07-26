Олімпіада в Токіо. Хто і коли з українців змагається 27 липня

У четвертий день Ігор на старт вийдуть 11 наших спортсменів

У третій медальний день Олімпійських ігор збірна України залишилася без нагород. Несподівано вже в першому раунді змагань припинила боротьбу фехтувальниця Ольга Харлан. Сьоме місце у фіналі зайняла чоловіча команда гімнастів, а п’ятою стала 20-річна Каміла Конотоп у змаганнях важкоатлеток.

Сподіватимемося, ситуація зміниться на краще 27 липня. У вівторок буде розіграно 23 комплекти нагород. На медалі претендуватимуть Яна Беломоіна в маунтінбайку, Олена Костевич і Олег Омельчук у міксті в кульовій стрільбі. Усього в цей день вийдуть на старт 11 українців.

Спортсменів мало бути більше: у жіночому триатлоні Україну мала представити Юлія Єлістратова, однак менш ніж за добу до змагань її відсторонили від виступів.

Розклад виступів українців 27 липня

03:00. Кульова стрільба. Олена Костевич, Олег Омельчук (мікст, пістолет, 10 м)

07:20. Бадмінтон. Артем Почтарьов (груповий етап)

07:44. Стрільба з лука. Лідія Січенікова (індивідуальні змагання, 1/32 фіналу)

Не раніше 08:00. Теніс. 1/8 фіналу. Еліна Світоліна (третє коло)

08:00. Веслування на байдарках (слалом). Вікторія Ус (півфінал)

08:12. Бокс. Анна Лисенко (1/16 фіналу)

09:00. Маунтінбайк. Яна Беломоіна

13:20. Плавання. Сергій Швецов (попередні запливи, 100 м вільним стилем)

14:40. Плавання. Сергій Фролов, Михайло Романчук (попередні запливи, 800 м вільним стилем).