Перемога австралійки на Олімпіаді. Тренер не стримував емоцій і став зіркою мереж (відео)

Люди жартують, що за свою підтримку тренер вартий окремої золотої медалі

Люди жартують, що за свою підтримку тренер вартий окремої золотої медалі

На літній Олімпіаді в Токіо двадцятирічна Тітмус обійшла американку Кейті Ледекі у фіналі запливу на 400 метрів вільним стилем

Тренер олімпійської чемпіонки з плавання Аріарн Тітмус з Австралії показав, як треба радіти за перемоги своїх підопічних.

Емоційна реакція Діна Боксолла потрапила на відео, зробивши його зіркою соцмереж.

На літній Олімпіаді в Токіо двадцятирічна Тітмус обійшла американку Кейті Ледекі у фіналі запливу на 400 метрів вільним стилем і завоювала золото.

Її тренер не стримував радісних емоцій, почав кричати, зірвав маску та вибіг у глядацьку зону і почав боксувати повітря. Така поведінка налякала дівчину з персоналу, яка не ризикнула підходити до Боксолла занадто близько.

У мережі відео з Діном Боксоллом стало хітом, а люди кажуть, що за свою підтримку тренер вартий окремої золотої медалі.

«Якщо мій тренер не буде реагувати так на мою велику перемогу, тоді мені вона не потрібна», – написала австралійська тенісистка Дар'я Гаврилова у Twitter.

Додамо, що Момідзі Нісія стала наймолодшою спортсменкою, яка стала переможницею Олімпіади в Токіо. Золоту медаль вона виграла в змаганнях скейтбордистів. На момент фіналу Момідзі було 13 років і 330 днів.

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