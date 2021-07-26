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    Перемога австралійки на Олімпіаді. Тренер не стримував емоцій і став зіркою мереж (відео)

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    Люди жартують, що за свою підтримку тренер вартий окремої золотої медалі - Перемога австралійки на Олімпіаді. Тренер не стримував емоцій і став зіркою мереж (відео)
    Люди жартують, що за свою підтримку тренер вартий окремої золотої медалі
    Фото з відкритих джерел

    На літній Олімпіаді в Токіо двадцятирічна Тітмус обійшла американку Кейті Ледекі у фіналі запливу на 400 метрів вільним стилем

    Тренер олімпійської чемпіонки з плавання Аріарн Тітмус з Австралії показав, як треба радіти за перемоги своїх підопічних.

    Емоційна реакція Діна Боксолла потрапила на відео, зробивши його зіркою соцмереж.

    На літній Олімпіаді в Токіо двадцятирічна Тітмус обійшла американку Кейті Ледекі у фіналі запливу на 400 метрів вільним стилем і завоювала золото.

    Її тренер не стримував радісних емоцій, почав кричати, зірвав маску та вибіг у глядацьку зону і почав боксувати повітря. Така поведінка налякала дівчину з персоналу, яка не ризикнула підходити до Боксолла занадто близько.

    У мережі відео з Діном Боксоллом стало хітом, а люди кажуть, що за свою підтримку тренер вартий окремої золотої медалі.

    «Якщо мій тренер не буде реагувати так на мою велику перемогу, тоді мені вона не потрібна», написала австралійська тенісистка Дар'я Гаврилова у Twitter.

    Додамо, що Момідзі Нісія стала наймолодшою спортсменкою, яка стала переможницею Олімпіади в Токіо. Золоту медаль вона виграла в змаганнях скейтбордистів. На момент фіналу Момідзі було 13 років і 330 днів.

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    Теги: спорт Олімпіада Японія
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    Перемога австралійки на Олімпіаді. Тренер не стримував емоцій і став зіркою мереж (відео)