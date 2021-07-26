Український тренер жорстко розкритикував олімпійську чемпіонку Харлан

Штурбабін вважає, що на результат шаблістки на Іграх у Токіо могло вплинути особисте життя спортсменки

Олімпійська чемпіонка в шаблі Ольга Харлан припинила боротьбу на Іграх у Токіо вже на стадії 1/16 фіналу. Заслужений тренер України Валерій Штурбабін розповів Meta-ratings про свої враження від виступу провідної спортсменки.

«Перший номер у світовому рейтингу Ольга Харлан неприємно здивувала. У стартовому бою з китаянкою я нарахував відразу вісім атак, які наша землячка не закінчила результативними діями. Це не припустимо для шаблістки, що робить ставку на агресивний, гостроатакуючий стиль, – сказав Штурбабін. – Харлан, дійсно, дещо здала. Я це пояснюю тим, що вона останнім часом проживає в Італії і тренується у місцевих фахівців. Досить сказати, що за наявною інформацією, Ольга готувалася в складі збірної України лише на заключному етапі підготовки до Ігор у Токіо. Я нічого не маю проти італійських тренерів, але з іншого боку, невідомо, хто був у Харлан спаринг-партнерами, як у неї було з мотивацією».

Також Валерій Штурбабін вважає, що Ользі треба визначитися, що в неї в житті на першому плані.

«Ольга з трьох Олімпіад поспіль поверталася з нагородами і невдача в Токіо – це дуже болючий удар. Адже ми всі дуже розраховували на неї. На мій погляд, після 2-3 місяців відпочинку Харлан потрібно самій визначитися: на першому плані особисте життя чи фехтування».

30-річна Харлан не змогла вийти до 1/8 фіналу Олімпійських ігор в Токіо. В 1/16 фіналу вона поступилася китаянці Ян Хеньюй з рахунком 12:15.

Ольга є олімпійської чемпіонкою і срібною призеркою Ігор у команді, а також виграла дві "бронзи" в особистих змаганнях.