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    Мер Садовий дав оцінку бажанню перейменувати «Арену Львів» на честь Степана Бандери

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    Львівська арена може заробляти на назві - Мер Садовий дав оцінку бажанню перейменувати «Арену Львів» на честь Степана Бандери
    Львівська арена може заробляти на назві
    фото з відкритих джерел

    Міський градоначальник вважає доцільнішим продавати назву стадіону кожні п’ять років

    Міський градоначальник вважає доцільнішим продавати назву стадіону кожні п’ять років

    Андрій Садовий, мер Львова, прокоментував ініціативу депутатів обласної ради про перейменування «Арени Львів» на честь Степана Бандери.

    «Я б назву стадіону продавав на комерційних торгах. Наприклад, на 5 років продати компанії Adidas, на 5 років – Tesla. Або тому, хто її добудує, з чіткою фіксацією ціни і часу. І заробляти на цьому гроші, – розповів Садовий galinfo.

    – І так колись планувалося. Ми ж, коли будували стадіон, готували команду, яка повинна була ним управляти. Однак потім держава вирішила зайнятися цим процесом самостійно і, чесно кажучи, динаміка фінансових показників стадіону не дуже позитивна.

    Якби стадіон був міським, я думаю, він знаходився б у кращій економічній ситуації, і ми були б зацікавлені в більшій кількості івентів. Гадаю, так воно з часом і буде.

    На «Арені Львів» планувалися матчі відбірного турніру чемпіонату світу 2022 року проти збірних Фінляндії та Казахстану, відповідно, 28 та 31 березня. Проте через спалах коронавірусної інфекції ігри було перенесено до Києва.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Садовий Львів Степан Бандера стадіон
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