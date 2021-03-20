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    Степанов впевнений, що в Україні не буде локдауну

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    Максим Степанов нагадав, що&nbsp;в Україні діє адаптивний карантин, який передбачає жорсткі карантинні обмеження - Степанов впевнений, що в Україні не буде локдауну
    Максим Степанов нагадав, що в Україні діє адаптивний карантин, який передбачає жорсткі карантинні обмеження

    У нас локдаун був один – рік тому, заявив глава МОЗ

    В Україні не буде локдауну, адже зараз діє адаптивний карантин, який передбачає жорсткі карантинні обмеження.

    Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    «В Україні не буде третього локдауну, в Україні діє адаптивний карантин, який передбачає жорсткі карантинні обмеження. У нас локдаун був один – рік тому. Після цього були жорсткі карантинні обмеження», – цитує главу МОЗ «Інтерфакс Україна».

    Він також нагадав, що Київ, Львів та Вінниця вже ввели жорсткі карантинні обмеження.

    «Ефективність цих заходів ми бачимо на прикладі Івано-Франківської області, де вже зараз ми бачимо стабілізацію ситуації, заповнюваність ліжок з киснем там була 65%, а зараз вже 60% і продовжує знижуватися», – додав Степанов.

    Він також заявив, що «Київ додає ще 207 ліжок з киснем, щоб не було передумов для колапсу».

    Раніше цього тижня Степанов заявляв, що локдаун в Україні запровадять тоді, коли 50-70% областей України перейдуть до червоної зони епіднебезпеки.

    Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України проведе засідання щодо запровадження локдауну в Україні.

    19 березня стало відомо, що лабораторія «Шаріте» виявила в Україні два абсолютно нові штами коронавірусу. Їх знайшли у пацієнтів з Львівської та Луганської областей.

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко оголосив про введення жорсткого карантину в столиці з 20 березня по 9 квітня.

    Як відомо, Полтава і Харківщина посилюють карантин. Натомість у Сумах з 22 березня по 5 квітня буде запроваджено «двотижневий тайм-аут», аби відтермінувати жорсткий локдаун.

    За добу 18 березня в Україні виявлено 15850 нових хворих на Covid-19. Це на 797 осіб більше, ніж за попередню добу.

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      Теги: Міністерство охорони здоров'я Київ міністр Львів Вінниця Україна Максим Степанов карантин коронавірус
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