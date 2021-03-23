  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Воротар забив гол ударом через усе поле

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Нуньєш не вперше забиває ударом від воріт - Воротар забив гол ударом через усе поле
    Нуньєш не вперше забиває ударом від воріт
    фото з відкритих джерел

    Голкіпер Нуньєш, вибиваючи м'яч у поле, застав зненацька стража воріт суперників

    Воротар португальського «Варзіма» Рікарду Нуньєш став автором найкумеднішого голу в минулий уїк-енд. У матчі з «Мафрою» він потужним ударом вибив м'яч з меж свого штрафного. В результаті той пролетів через все поле, відскочив від газону перед голкіпером суперників і заскочив у ворота. «Варзім» у підсумку переміг – 2:0.

    «Це був неймовірний момент і фантастичне відчуття, – цитує Нунеша OJogo. – Не тільки тому, що голкіпер рідко забиває, але й тому, що я зробив це вдруге. Хоч як дивно, а трапилося це на тому ж стадіоні і з тієї ж емблемою на грудях. Цього разу я трохи скористався вітром і був задоволений тим, як м'яч летить до воріт».

    Воротар «Мафри», м'яко кажучи, отетерів від події і явно дуже засмутився.

    «Я підійшов до нього і сказав, що це футбол, – каже Нунеш. – Це трапляється з кращими, але потрібно підняти голову і більше не думати про це».

    Це не перший раз, коли Нуньєш забив – перший м'яч португалець записав на свій рахунок в 2016 році в матчі з «Морейренсе». Тоді його видатний удар подарував команді перемогу.

    Читайте також:

      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:

      Натисніть «Подобається», щоб читати
      Glavcom.ua в Facebook

      Я вже читаю Glavcom в Facebook

      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies