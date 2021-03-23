Воротар забив гол ударом через усе поле

Голкіпер Нуньєш, вибиваючи м'яч у поле, застав зненацька стража воріт суперників

Воротар португальського «Варзіма» Рікарду Нуньєш став автором найкумеднішого голу в минулий уїк-енд. У матчі з «Мафрою» він потужним ударом вибив м'яч з меж свого штрафного. В результаті той пролетів через все поле, відскочив від газону перед голкіпером суперників і заскочив у ворота. «Варзім» у підсумку переміг – 2:0.

«Це був неймовірний момент і фантастичне відчуття, – цитує Нунеша OJogo. – Не тільки тому, що голкіпер рідко забиває, але й тому, що я зробив це вдруге. Хоч як дивно, а трапилося це на тому ж стадіоні і з тієї ж емблемою на грудях. Цього разу я трохи скористався вітром і був задоволений тим, як м'яч летить до воріт».

Воротар «Мафри», м'яко кажучи, отетерів від події і явно дуже засмутився.

«Я підійшов до нього і сказав, що це футбол, – каже Нунеш. – Це трапляється з кращими, але потрібно підняти голову і більше не думати про це».

Це не перший раз, коли Нуньєш забив – перший м'яч португалець записав на свій рахунок в 2016 році в матчі з «Морейренсе». Тоді його видатний удар подарував команді перемогу.