Вінницька «Нива» перемогою завершила перший офіційний матч чемпіонату України з футболу в 2021 році

Матч закінчився з рахунком 4:0 на користь вінничан

20 березня вінницька «Нива» провела перший офіційний матч чемпіонату України в 2021 році, який водночас завершував перше коло. Про це йдеться на сайті вінницького футбольного клубу «Нива».

На полі зустрілись два аутсайдери турнірної таблиці: суперником команди Володимира Циткіна були львівські «Карпати».

Матч закінчився з рахунком 4:0 на користь вінничан, що дало змогу «Ниві» відірватись від останнього місця на 5 очок і порівнятись відразу з двома конкурентами.

«Якщо б до матчу мені сказали, що «Нива» заб’є 4 голи, я б був дуже задоволений. Безумовно, ми створили багато гольових моментів. Тепер треба працювати над підвищенням їхньої реалізацією. Тобто якістю гри я задоволений не повністю, є над цим працювати», – зауважив головний тренер «Ниви» Володимир Циткін.

«У першому таймі намагалися нав’язати суперникам свою гру, вдалося забити два красивих голи, перервавши свій затяжний безгольовий серіал. У другому таймі далася взнаки коротка лава запасних. Заміни ж, які провела «Нива», пішли вінницькій команді на користь, а наша команда фізично трохи підсіла», – розповів головний тренер «Карпат» Любомир Вовчук.

Нагадаємо, Ігор Суркіс, власник київського «Динамо», хоче, щоб глава суддівського корпусу Лучано Лучі поніс покарання за некоректні висловлювання про президентів футбольних клубів в соціальних мережах.

«Якщо вони розбираються з моїми висловлюваннями з приводу суддівства, то я точно так же хочу, щоб справедливо покарали тих винуватців, які ображають людей, які працюють на український футбол. Звичайно, якщо те, що публікується, правдиво. Я нічого більше не хочу – мені не треба, щоб комусь відрізали голову, щоб когось штрафували. Просто поставте крапку в цьому питанні», – наводить «Спортарена» слова Суркіса. – Я не можу терпіти, коли на мою адресу звучать образливі вирази. Думаю, мої колеги – президент «Руху» Козловський чи президент «Олімпіка» Гельзін – або футболісти збірної також не хочуть, щоб їх ображали. Хоч у якій формі вони не листувалися – чи то у себе в Фейсбуці, чи ще десь. Як на мене, це не прикрашає весь наш футбол. Та й люди, що працюють тут, повинні любити і поважати нашу країну».