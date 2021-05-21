Мессі не тренується з «Барселоною». Депай та Агуеро готуються до переходу

Ліонель Мессі ще не знає, де буде грати

Поки Ліонель розмірковує про майбутнє, «синьо-гранатові» домовляються з лідерами «Ліона» та «Манчестер Сіті»

Капітан «Барселони» Ліонель Мессі не вийде на поле в останньому матчі Прімери, в якому його команда зустрінеться з «Ейбаром». «Синьо-гранатові» втратили шанси стати чемпіонами, тому результат матчу вирішальної ролі на розподіл місць у турнірній таблиці не відіграватиме. Відгул Лео погодив з головним тренером Рональдом Куманом.

Нагадаємо, аргентинець обговорює варіанти майбутнього продовження кар'єри зі своєю сім'єю, в тому числі з батьком і одним з братів. Вони наполягають на переході в «ПСЖ». Також була інформація, що аргентинський футболіст укладе угоду з «Манчестер Сіті». Звідти до «Барселони» переїде нападник Серхіо Агуеро. Ще одним підсиленням команди, як очікується, стане перехід форварда «Ліона» Мемфіса Депая. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо в своєму «твіттері».

Депай захищає кольори «Ліона» з 2017 року. Контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2021 року. У сезоні-2020/21 Мемфіс провів 36 матчів у Лізі 1 і забив 20 голів, а також віддав 10 гольових передач.

Агуеро перейшов в «Манчестер Сіті» з «Атлетіко» 2011 року за €40 млн. Угода форварда з клубом розрахована до літа 2021 року.