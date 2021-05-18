«Барселона» вирішила звільнити головного тренера

Рональд Куман не зумів виграти чемпіонат Іспанії і залишиться без роботи

Іспанська «Барселона» прийняла рішення звільнити головного тренера Рональда Кумана після закінчення сезону. Про це повідомляє RAC1.

За інформацією джерела, таке рішення було прийнято після поразки команди в матчі 37-го туру іспанської Прімери з «Сельтою» (1:2). Поступившись у цьому матчі, синьо-гранатові втратили навіть математичні шанси на чемпіонство. Команда займає третє місце в турнірній таблиці Прімери, набравши 76 очок.

Відзначається, у Кумана є шанс зберегти за собою пост головного тренера лише в тому випадку, якщо керівництво синьо-гранатових не зможе знайти йому гідну заміну.

Раніше повідомлялося, що «Барселона» розглядає трьох кандидатів на випадок розставання з Куманом. У шорт-листі опинилися головний тренер «Барселони B» Хаві Гарсія Пім’єна, екс-гравець синьо-гранатових, який очолює катарський «Аль-Садд», Хаві і наставник нідерландського «Аякса» Ерік тен Хаг.

Нагадаємо, лідер команди Ліонель Мессі не узгодив новий контракт з командою.