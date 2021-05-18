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    «Барселона» вирішила звільнити головного тренера

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    Рональд Куман не встиг зробити нову команду - «Барселона» вирішила звільнити головного тренера
    Рональд Куман не встиг зробити нову команду
    Фото з відкритих джерел

    Рональд Куман не зумів виграти чемпіонат Іспанії і залишиться без роботи

    Іспанська «Барселона» прийняла рішення звільнити головного тренера Рональда Кумана після закінчення сезону. Про це повідомляє RAC1.

    За інформацією джерела, таке рішення було прийнято після поразки команди в матчі 37-го туру іспанської Прімери з «Сельтою» (1:2). Поступившись у цьому матчі, синьо-гранатові втратили навіть математичні шанси на чемпіонство. Команда займає третє місце в турнірній таблиці Прімери, набравши 76 очок.

    Відзначається, у Кумана є шанс зберегти за собою пост головного тренера лише в тому випадку, якщо керівництво синьо-гранатових не зможе знайти йому гідну заміну.

    Раніше повідомлялося, що «Барселона» розглядає трьох кандидатів на випадок розставання з Куманом. У шорт-листі опинилися головний тренер «Барселони B» Хаві Гарсія Пім’єна, екс-гравець синьо-гранатових, який очолює катарський «Аль-Садд», Хаві і наставник нідерландського «Аякса» Ерік тен Хаг.

    Нагадаємо, лідер команди Ліонель Мессі не узгодив новий контракт з командою.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Барселона Рональд Куман
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    «Барселона» вирішила звільнити головного тренера