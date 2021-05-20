Голова ФІФА потрапив у скандал: він знав про створення Суперліги

Джанні Інфантіно, якщо буде доведено його причетність до перемовин, загрожує відставка

Представники ФІФА, в тому числі президент організації Джанні Інфантіно, знали про організацію європейської Суперліги. Про це повідомляє The New York Times.

Як вказує автор матеріалу, публічно Інфантіно та інші представники ФІФА критикували ідею, але насправді були інформовані про ситуацію. Джерело вказує, що в Інфантіно була інформація про це як мінімум з кінця січня, і він знав, хто планує організувати турнір. З ним велися переговори про підтримку нового змагання з боку ФІФА. На питання про причетність Інфантіно до планів запуску Суперліги в ФІФА відповідати відмовилися.

Також повідомляється, що переговори з ФІФА з приводу Суперліги почалися ще 2019 року. Їх вела група, відома як А22. В цей консорціум радників входили фінансисти Анас Лаграрі і Джо Хан. Вони зустрічалися з найближчими помічниками Інфантіно, в тому числі Маттіасом Графстромом, заступником генерального секретаря ФІФА. Учасники переговорів пропонували ФІФА в обмін на схвалення Суперліги участь своїх клубів в оновленому щорічному клубному чемпіонаті світу. За словами представників А22, в ФІФА були відкриті до плану організації нової ліги. При цьому Міжнародна федерація футболу утримувалася від його підтримки до тих пір, поки не буде представлений конкретний проект змагань. За словами одного з джерел, знайомого з ходом переговорів, в ФІФА дали зрозуміти, що не заперечуватимуть проти Суперліги, якщо проект буде організований певним чином.

Після новини про організацію Суперліги президент УЄФА Александер Чеферін запитав у Інфантіно, чи має він відношення до проекту. Той відповів негативно, але відмовився офіційно засудити плани клубів. Однак через тиск він пізніше все ж зробив це.

Про організацію Суперліги заявили 12 клубів. Потім більшість з них оголосила про вихід з проекту. Про свою прихильність організації Суперліги в майбутньому, коли для цього будуть умови, заявили «Реал», «Барселона» і «Ювентус». За даними ЗМІ, ці клуби можуть бути виключені з єврокубків на два роки.