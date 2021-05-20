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    Колишній футболіст збірної України, який грав у Бресті, піде до суду за $1 млн від «Динамо»

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    Євген Хачеріді стане мільйонером - Колишній футболіст збірної України, який грав у Бресті, піде до суду за $1 млн від «Динамо»
    Євген Хачеріді стане мільйонером
    Фото з відкритих джерел

    Євген Хачеріді вимагає компенсацію за дострокове розірвання контракту

    Колишній захисник брестського «Динамо» Євген Хачеріді може подати в суд на клуб, повідомляє Meta-ratings.

    За даними джерела, «Динамо» не виплатило компенсацію екс-захиснику збірної України за дострокове розірвання контракту. Йдеться про суму в один мільйон доларів.

    Угода з «Динамо» у Хачеріді діяла до кінця 2021 року, проте в зимове міжсезоння контракт з футболістом був розірваний достроково після того, як білоруський клуб оголосив про зміну керівництва і скорочення бюджету. Попередній власник Олександр Зайцев залишив колектив, і «Динамо» офіційно перейшов під державне управління, змінивши форму власності.

    При цьому борги із зарплати Хачеріді клуб закрив, інакше команда не отримала б ліцензію на участь в національному чемпіонаті. Сторона українського футболіста наполягає на виплаті компенсації. Якщо нове керівництво «Динамо» відмовиться виконувати ці умови, справа буде розглядатися в суді, аж до подачі документів в CAS.

    У минулому сезоні в чемпіонаті Білорусії 33-річний українець зіграв 20 матчів за команду.

    Хачеріді раніше виступав за київське «Динамо» та збірну України.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Євген Хачеріді
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    Колишній футболіст збірної України, який грав у Бресті, піде до суду за $1 млн від «Динамо»