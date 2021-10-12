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    Україна відмовилася пускати росіян на чемпіонат Європи з ММА

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    Чемпіонат Європи з ММА в Києві пройде без росіян - Україна відмовилася пускати росіян на чемпіонат Європи з ММА
    Чемпіонат Європи з ММА в Києві пройде без росіян
    Фото з відкритих джерел

    Турнір зі змішаних єдиноборств пройде в листопаді в Києві

    Українська федерація змішаних єдиноборств вирішила не пускати на чемпіонат Європи спортсменів з Росії. Змагання мають пройти в Києві з 5 до 9 листопада.

    Спочатку чемпіонат з ММА планувалося провести в Греції, а пізніше – в Грузії. Проте ці країни відмовилися приймати у себе ЧЄ через епідеміологічну ситуацію. Після цього про бажання провести турнір заявила Україна, але за умови відсутності росіян, розповів виданню Sport Arena глава української федерації MMA Володимир Тесля.

    «Наша головна вимога щодо чемпіонату Європи звучала коротко і категорично – тут не повинно бути жодного бійця з Росії. Міжнародна організація, яка проводитиме турнір, пішла нам назустріч, – сказав Тесля. – Ми сподіваємося, що з часом в України буде все менше зв'язків із Росією».

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    Теги: бокс ММА
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    Україна відмовилася пускати росіян на чемпіонат Європи з ММА