Стало відомо, коли український чемпіон світу з боксу проведе захист титулу

Артем Далакян вийде на ринг в листопаді, бій відбудеться в Києві

Наступний поєдинок чемпіон світу в найлегшій вазі українець Артем Далакян (20-0, 14 КО) проведе в Києві 20 листопада. Його суперником стане панамець Луїс Консепсьйон (39-8, 28 КО).

У середині серпня WBA зобов'язала Далакяна провести титульний захист проти Консепсьйона. Боксери мали 30 днів для того, щоб самостійно домовитися щодо умов проведення поєдинку, інакше організація виставила би бій на промоутерські торги.

У підсумку промоутерські торги відбулися, повідомляє «Суспільне». Їх виграла компанія Union Boxing Promotion, в результаті чого бій за чемпіонство світу WBA у найлегшій вазі між Далакяном та Консепсьйоном відбудеться у Києві, в залі ACCO International.

Далакян захищатиме звання чемпіона світу 20 листопада. Для 34-річного українського боксера цей захист стане п'ятим у кар'єрі з моменту завоювання поясу WBA в лютому 2018 року.

35-річний боксер із Панами, ексчемпіон світу в надлегкій вазі за версією WBA та чинний тимчасовий чемпіон світу WBA.

В активі Консепсьйона 47 поєдинків (39 перемог та 8 поразок).