Мессі забив ювілейний м’яч і повторив досягнення Пеле

Форвард «Барселони» провів 700-й гол у кар’єрі і 467-й за іспанський клуб

Нападник «Барселони» Ліонель Мессі встановив кілька знаменних досягнень у матчі 28-го туру чемпіонату Іспанії (6:1). Як повідомляє офіційний сайт клубу, другий м'яч Мессі в грі з «Реалом Сосьєдад» став для нього 700-м в кар'єрі – 663 він забив в офіційних матчах, а ще 37 – в іграх, які носили неофіційний статус.

При цьому форвард відзначився 467-м голом у чемпіонаті Іспанії, що дозволило йому повторити рекорд легендарного бразильця Пеле за кількістю м'ячів в одному чемпіонаті. Таким чином, обидва гравці очолюють список найкращих бомбардирів в світових лігах.

У провідних європейських лігах найкращими бомбардирами всіх часів є Джиммі Грівз (Англія, 357 голів), Герд Мюллер (Німеччина, 365), Сільвіо Піола (Італія, 274) і Деліо Онніс (Франція, 299).

Раніше Мессі став єдиним гравцем в історії Прімери, який забивав 20 і більше голів в 13 сезонах поспіль.