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    Мессі, Ібрагімович і Мбаппе встановили низку видатних футбольних рекордів

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    Златан Ібрагімович і Ліонель Мессі не втомлюються дивувати - Мессі, Ібрагімович і Мбаппе встановили низку видатних футбольних рекордів
    Златан Ібрагімович і Ліонель Мессі не втомлюються дивувати
    фото з відкритих джерел

    В уїк-енд запалювали на аренах як ветерани, так і молодь

    Ліонель Мессі вийшов у стартовому складі «Барселони» проти «Реал Сосьєдада» і став рекордсменом «синьо-гранатових» за кількістю проведених за команду матчів. Для 33-річного аргентинця ця гра стала 768-ю за клуб і він перевершив досягнення Хаві, який провів на одну зустріч менше. Цю подію капітан відзначив двома голами, а «Барса» перемогла – 6:1.

    Нападник «Мілана» Златан Ібрагімович забив у ворота «Фіорентини» (3:2) у віці 39 років і 169 днів. Таким чином, шведський футболіст став найстарішим гравцем, кому вдалося забити 15 голів за сезон у такому віці.

    Ще одна звістка про рекорд прийшла з Франції. Там нападник Кіліан Мбаппе двічі забив у ворота конкурентів за перше місце в Лізі 1 «Ліону» (4:2). 22-ручний француз відзначився 100 разів в національному чемпіонаті та став наймолодшим футболістом, котрому вдалося досягти такого видатного показника.

    Крім того, особистий рекорд встановив Луїс Суарес. Він приніс перемогу «Атлетіко» над «Алавесом» (1:0, а гол став для нього 500-м в кар’єрі.

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    Теги: Ліонель Мессі Кіліан Мбаппе Златан Ібраґімовіч
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