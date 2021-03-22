Мессі, Ібрагімович і Мбаппе встановили низку видатних футбольних рекордів

В уїк-енд запалювали на аренах як ветерани, так і молодь

Ліонель Мессі вийшов у стартовому складі «Барселони» проти «Реал Сосьєдада» і став рекордсменом «синьо-гранатових» за кількістю проведених за команду матчів. Для 33-річного аргентинця ця гра стала 768-ю за клуб і він перевершив досягнення Хаві, який провів на одну зустріч менше. Цю подію капітан відзначив двома голами, а «Барса» перемогла – 6:1.

Нападник «Мілана» Златан Ібрагімович забив у ворота «Фіорентини» (3:2) у віці 39 років і 169 днів. Таким чином, шведський футболіст став найстарішим гравцем, кому вдалося забити 15 голів за сезон у такому віці.

Ще одна звістка про рекорд прийшла з Франції. Там нападник Кіліан Мбаппе двічі забив у ворота конкурентів за перше місце в Лізі 1 «Ліону» (4:2). 22-ручний француз відзначився 100 разів в національному чемпіонаті та став наймолодшим футболістом, котрому вдалося досягти такого видатного показника.

Крім того, особистий рекорд встановив Луїс Суарес. Він приніс перемогу «Атлетіко» над «Алавесом» (1:0, а гол став для нього 500-м в кар’єрі.