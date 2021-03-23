За рік до Олімпіади: українська збірна з біатлону залишилася без тренера

Тренер національної команди не буде працювати з жінками, а зосередиться на роботі з чоловіками

Важким, але досить продуктивним видався біатлонний рік для збірної України. З одного боку, результати спортсменів на етапах Кубка світу залишали бажати кращого. З іншого, з чемпіонату світу ми здобули свою чергову медаль.

Втім, головна подія трапилася не на європейських трасах, а вдома. В Буковелі нарешті збудували біатлонний стадіон. Марафет для прийняття міжнародних змагань, щоправда, там ще треба наводити, але до нового сезону часу вдосталь. Головне, що там уже можна проводити старти і перші з них, чемпіонат України, пройде, починаючи з 24 березня. Там бігтимуть усі провідні спортсмени разом з Дмитром Підручним, Артемом Примою, Юлією Джимою й Оленою Підгрушною. Тож проба пера в Буковелі буде дуже серйозна. На кін поставлені не тільки медалі, а й право стати першим переможцем нового стадіону.

Хто замінить Юрая Санітру?

Зазвичай наших біатлоністів підводять виключно до чемпіонату світу. До нього вони мають підійти на піку форми й увійти в історію, завоювавши одну чи кілька медалей. Такий розрахунок був і цього разу. І він, що цікаво, спрацював. Вистрелила жіноча збірна в естафеті. Причому до складу не потрапили олімпійські чемпіонки сестри Віта і Валя Семеренки. Цей сезон вони завалили, а їхні місця зайняли молоді Анастасія Меркушина та Дар'я Блашко. Як видно, в команді відбувається зміна поколінь. Але для всіх замін немає. Олена Підгрушна поза конкуренцією. Чи вистачить їй мотивації протриматися на високому рівні ще рік – питання відкрите. У 35 років важко рівно проводити весь сезон. Хоча в окремих дисциплінах, таких, як естафета, наш капітан може вистрелити. Інша річ, під чиїм керівництвом вона готуватиметься. За словами голови федерації біатлону Володимира Бриндзака, головний тренер Юрай Санітра жінок залишить.

Юлія Джима тричі піднімалася на п'єдестал протягом сезону

«Юрай Санітра не захоче працювати із жіночою командою до Олімпіади. Вони тренуються хто-де, хто у кого. Він не зможе впливати на стан підготовки Джими, Підгрушної, Меркушиної, а потім йому потрібно буде цю команду формувати на Олімпійських Іграх… Можна втратити цей час, і чоловіки через це не будуть так ефективно готуватися, – каже Бриндзак. – Він зосередиться на чоловічій команді, і щоб на Олімпіаді у них все-таки з’явилися медалі. Але ми знайдемо шлях, щоб підготувати жінок до Ігор. Нового тренера запрошувати не будемо. Це ризиковано. Часу обмаль».

Якщо подивитися на результати українців, то перспективи на Олімпіаду вимальовуються оптимістичні. Тільки на чемпіонаті світу наші біатлоністи зупинилися за крок від медалі – маємо два четвертих і одне п’яте місце. Причому майже в усіх гонках тягнула збірну Юлія Джима.

Результати українців протягом сезону

З наведеної вище таблиці видно, в яких дисциплінах у збірної України найкращі результати. У своїй більшості – це естафети. Тобто по 2 лідера є як у жіночій, так і у чоловічій командах.

2-е місце – Юлія Джима (Кубок світу, Антгольц) - індивідуальна гонка;

2-е місце – Юлія Джима (Кубок світу, Нове-Мєсто) - спринт;

3-е місце. Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дар'я Блашко, Олена Підгрушна (чемпіонат світу в Поклюці) – жіноча естафета;

4-е місце. Артем Прима, Дмитро Підручний, Юлія Джима, Олена Підгрушна (чемпіонат світу в Поклюці) – змішана естафета;

4-е місце. Дар'я Блашко, Артем Прима (чемпіонат світу в Поклюці) – одиночний мікст;

4-е місце. Дар'я Блашко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна (Кубок світу, Нове-Место) – жіноча естафета;

4-е місце. Юлія Джима (Кубок світу, Нове-Мєсто) – гонка переслідування;

5-е місце. Дар'я Блашко, Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Олена Підгрушна (Кубок світу, Контіолагті) – жіноча естафета

5-е місце. Антон Дудченко (Кубок світу, Антгольц) – індивідуальна гонка;

5-е місце. Богдан Цимбал, Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко (чемпіонат світу в Поклюці) – чоловіча естафета;

5-е місце. Юлія Джима (Кубок світу, Нове-Мєсто) – спринт;

5-е місце. Дар'я Блашко, Юлія Джима, Артем Прима, Дмитро Підручний (Кубок світу, Нове-Мєсто) – змішана естафета.

Прогрес Прими, регрес Підручного

У чоловічій збірній суттєво підвищилася конкуренція. Поки Дмитро Підручний вирішував проблеми зі стрільбою, а в нього, як то кажуть, збився приціл, особисті рекорди встановлював Артем Прима. Він поки що без медалей, але можна відзначити його стабільність. Він єдиний з команди, хто на чемпіонаті світу пробіг усі дистанції. Ближче до фінішу сезону почав додавати й Дмитро. В окремих гонках проявили себе Богдан Цимбал та Антон Дудченко. Тож зрозуміло, чому Санітра віддав перевагу чоловікам. Перспектив у них трохи більше.

«Хороші результати дають нам розуміння, що ми можемо конкурувати і поборотися за топ-6. Тим більше, коли є такі елітні в біатлоні країни, як Норвегія, Німеччина, Франція, Швеція, Італія, Австрія та ми можемо нав'язувати їм боротьбу. Може і нам в певний момент посміхнеться удача, – підбив підсумки сезону Прима. – Всі прекрасно знають, чого хочеться спортсмену в спорті найвищих досягнень. Підніматися якомога вище. В першу чергу вже в підготовчому періоді до зимового сезону буде видно, як ми його проведемо.

Артем Прима провів найкращий сезон у кар'єрі

Сподіваюся, що Ігри в Китаї стануть кращими. Вони будуть вже третіми для мене. З обережністю скажу, відчуваючи, що у мене всередині. Сподіваюся, що вистачить досвіду, сил і удачі.

Справді, потрібно, щоб вона була. Вже скільки я в спорті, навіть дивлячись на приклад Йоханнеса Бьо – сильний, лижі на рівні, з топ-країни, але коли удача відвертається – не так стріляєш, ще щось, і ти вже не перший. Удача в спорті це не менш важливий фактор. Сподіваюся, що всі фактори зійдуться і хоча б в одній гонці в Пекіні-2022 все вийде».

Ну і не забуваємо про володаря Малого кришталевого глобусу Сергія Семенова. Через хворобу біатлоніст пропустив сезон, але головне, що він хоче швидко повернутися на лижню.

Головний тренер збірної Юрай Санітра високо оцінив результати українців. «Я задоволений, бо цей сезон був дуже специфічним, – каже тренер. – Дуже багато часу ми втратили, яке стосувалося безпосередньо тренувального процесу, і процес підготовки був повністю порушений. Ми практично не працювали за планом, а працювали по ситуації, яка дозволяла реалізувати наш тренувальний процес.

Були хороші моменти, і були моменти, які можна було б зробити краще. Але в загальному, після цього сезону скажу, що наша команда підтвердила високий рівень. Позиція в Кубку націй у жінок сьома, у чоловіків восьма – показник того, що в цьому сезоні ми проробили гарну роботу. Вважаю, що можна відштовхнутися від цих результатів далі для підготовки до олімпійського сезону. Жінкам за сезон поставлю 9 балів, чоловікам – 8».

Норвегія виграла більше половини медалей

Збірна України виграла три медалі за сезон. Усього їх розігрувалося 210. Тобто у нас менше 1,5 відсотка. З математичної точки зору, такі шанси й на олімпійські медалі. Але в спорті, зокрема в біатлоні, не все піддається логічному поясненню. Тут купа різних факторів. Від кліматичних умов до збігу обставин. Але вирішальною у багатьох гонках є швидкість. Саме тому майже всі призи світового біатлону цього сезону забрали норвежці. Їм не було рівних на лижні і відіграти один промах на вогневому рубежі тим же Йоханнесу Бьо, Стурлі Легрейду або Тіріл Екгофф особливих труднощів не додавало.

Медальний залік сезону 2020/2021

1.Норвегія – 83 медалі (38 золотих, 25 срібних, 20 бронзових). 2. Франція – 34 (12-10-12). 3. Швеція – 31 (8-12-11). 4. Німеччина – 20 (3-8-9). 5. Команда без прапора (Росія) – 7 (3-2-2). 6. Італія – 11 (2-3-6). 7. Австрія – 9 (2-3-4). 8. Белорусь – 8 (1-5-2). 9. Чехія – 1 (1-0-0). 10. Україна – 3 (0-2-1). 11-13. Швейцарія – 1 (0-0-1), Словенія – 1 (0-0-1), США – 1 (0-0-1).

Норвегія перевершила досягнення збірної Німеччини, яка у сезоні 2006/07 здобула 72 медалі – цей результат 14 років залишався рекордним.

А за кількістю золотих медалей Норвегія перевершила власне ж досягнення, яке встановила у сезоні-2020/21. Тоді ця збірна здобула 32 медалі, у сезоні-2020/21 – 38.

Переможці Кубку світу

Великий кришталевий глобус

Йоханнес Бьо

Норвежець змусив завершити кар’єру француза Мартена Фуркада. Він виграв загальний залік Кубку світу втретє поспіль, проте цього сезону виграв лише на чотирьох дистанціях, а головний приз здобув лише в останній гонці, випередивши Стурлу Легрейда. Дмитро Підручний посів у загальному заліку 25 місце, Артем Прима – 33-е, Антон Дудченко – 52-е, Богдан Цимбал – 62-е, Артем Тищенко – 65-е.

Тіріл Екгофф

Чарівна біатлоністка вперше виграла головний приз. На фініші сезону вона наздогнала й перегнала партнерку по команді Норвегії Марте Олсбю Ройселанд. Минулорічний переможець італійка Доротея Вірер – лише п’ята. Юлія Джима стала 17-ю, Дар’я Блашко – 31-ю, Олена Підгрушна – 39-ю, Анастасія Меркушина – 57-ю, Валентина Семеренко – 59-ю.

Малий кришталевий глобус (чоловіки)

Спринт – Йоханнес Бьо

Гонка переслідування – Стурла Легрейд

Мас-старт – Тар’єй Бьо

Індивідуальна гонка – Стурла Легрейд

Залік біатлоністів до 25 років

Стурла Легрейд

Малий кришталевий глобус (жінки)

Спринт – Тіріл Екгофф

Гонка переслідування – Тіріл Екгофф

Мас-старт – Інгрід Тандерволд

Індивідуальна гонка – Ліза Тереза Гаузер, Доротея Вірер

(До останнього тут претендувала на перемогу Юлія Джима, але провалилася на чемпіонаті світу)

Залік біатлоністок до 25 років

Дінара Алімбекова

(Дар’я Блашко посіла 10 місце)